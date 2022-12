RUGBY. Bernard Laporte condamné : de la prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le rugby

Ce mardi, le président de la FFR Bernard Laporte a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le rugby.

RUGBY. De la prison ferme requise contre Bernard Laporte, va-t-il démissionner ?Ce mardi, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans l'affaire Altrad/Laporte. Le président de la Fédération française de rugby a été condamné à deux ans de prison avec sursis, mais surtout à eux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby, le tout assorti de 75 000 euros d'amende. Il a été reconnu coupable de corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, recel d'abus de biens sociaux et abus de biens sociaux. Cependant, ces condamnations ne sont pas assorties de l'exécution provisoire, comme le rappelle Rugbyrama. De fait, en faisant appel, Bernard Laporte conserve ses fonctions de président de la Fédération française de rugby. Du moins, à titre provisoire, le temps que l'appel, suspensif, soit examiné. Pour rappel, il a été réélu à la tête de l'instance tricolore jusqu'en 2024. La succession de Bernard Laporte à la fédération française de rugby déjà bouillanteAlors que Serge Simon, vice-président de la FFR, "a été relaxé du chef de prise illégale d'intérêts", comme l'explique L'Equipe et que Claude Atcher est condamné à 5000 euros d'amende pour travail dissimulé, annonce Rugbyrama, Mohed Altrad écope de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour corruption active, trafic d'influence, abus de biens sociaux. RMC rappelle que les quatre interventions de Bernard Laporte, "guidée par un parti pris envers Mohed Altrad" selon le tribunal, concernaient le "vote en faveur du rachat de Gloucester, le contrat partenariat France 2023, le report du match MHR-Racing 92 et la signature du contrat du maillot XV de France".