La succession de Bernard Laporte à la fédération française de rugby déjà bouillante

Le président actuel de la fédération française de rugby Bernard Laporte, ne se représentera pas pour un troisième mandat. Sa succession sera animée.

"La Succession de Bernard Laporte" est le nouveau "House of Cards" ou "Game of Thrones" ! Président de la fédération française de rugby depuis 2016, l'ancien sélectionneur du XV de France et secrétaire d'État chargé des sports, ne briguera pas un troisième mandat fédéral. Le Figaro nous informe qu'il ne compterait même pas se présenter à la présidence de World Rugby, la fédération internationale de rugby. Alors qu'il avait écarté son principal concurrent Augustin Pichot en faveur de Bill Beaumont, il semblerait que Laporte veuille revenir à une activité normale.

RUGBY. Bernard Laporte parmi les meilleurs entraineurs du 6 Nations selon Warburton

Outre le manque de rémunération au sein de la fédération comme président, les actuelles affaires judiciaires (en procès pour corruption, trafic d'influence et abus de biens sociaux) qui impliquent notamment Mohed Altrad, sa récente garde à vue pour des soupçons de favoritisme, semblent avoir eu raison de ses ambitions. Serge Simon, pressenti un temps pour être le légitime dauphin de Bernard Laporte, s'est mis en retrait de la fédération récemment pour se consacrer à ses activités professionnelles. Il semblerait en fait, toujours selon Le Figaro, que ce dernier lui ait signifié qu'il n'était "pas assez populaire" dans le rugby amateur pour assurer une élection.

RUGBY. Equipe de France. Serge Simon se met en retrait de la Fédération

Ainsi donc, deux personnalités se détachent pour les élections de 2024. Le premier Patrick Buisson, vice-président de la FFR en charge du rugby amateur depuis octobre 2020, ancien président du Comité Provence (de 2008 à 2016), âgé de 67 ans. Le second Christian Dullin (69 ans), actuel secrétaire général de la FFR. Il officie également comme vice-président en charge de l'éthique et du dopage au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et vice-président de Rugby Europe. Deux personnalités peu connues du grand public, et dont la notoriété souffrira de la comparaison avec Bernard Laporte. Ce qui pourrait donner une chance à l'opposition menée par Florian Grill. Auteur d'une bonne campagne en 2020, il pourrait profiter de la situation pour reprendre les rênes en main de la fédération, en compagnie de personnalités telles que Jean-Marc Lhermet, Serge Blanco, Fabien Pelous, ou encore Jean-Claude Skrela.