RUGBY. Bernard Laporte parmi les meilleurs entraineurs du 6 Nations selon Warburton

L'ancien capitaine du XV du Poireau Sam Warburton, a dévoilé à la BBC son classement des meilleurs entraineurs du Tournoi des Six Nations.

Dans l'émission de la station de radio britannique BBC 5 Radio "Six Nations Greatest", Sam Warburton, 74 sélections avec le Pays de Galles, et 5 avec les Lions Britanniques et Irlandais, a exposé son classement des meilleurs entraineurs du Tournoi des Six Nations durant sa carrière de joueur. Sans réelle surprise, on retrouve en tête celui qui l'a accompagné durant toute sa vie de joueur en équipe nationale : Shaun Edwards. L'ancien adjoint de Warren Gatland (troisième de son classement), était évidemment un personnage hautement respecté dont les joueurs Gallois cherchaient la reconnaissance. "Shaun est doué pour vous transcender. C’est même phénoménal. Et c’est quelqu’un que vous ne voulez jamais laisser tomber. Vous feriez n’importe quoi pour gagner son respect. Il y a des mecs qui auraient même traversé des murs de briques rien que pour lui", argumente Warburton.

Bernard Laporte deuxième

La surprise de ce classement se nomme Bernard Laporte. L'actuel président de la fédération française de rugby, a trouvé les faveurs de l'ancien joueur des Cardiff Blues. Si Sam Warburton a connu une série de commotions cérébrales qui l'ont éloigné des terrains, son expérience et capitanat en font une personne qualifiée pour faire un tel pronostic. Entre 2000 et 2007, l'ancien sélectionneur des Bleus a en effet remporté quatre éditions du Tournoi des Six Nations pour deux Grands Chelems (2002 et 2004).

Parmi les autres techniciens qui ont connu les joutes du Tournoi, se trouve le sélectionneur champion du Monde en 2003 avec l'Angleterre, Clive Woodward, en quatrième position. Autre consultant de l'émission aux côtés de Warbuton, l'ancien de demi de mêlée anglais Dany Care, justifiait que "Clive était à la tête d'une équipe incroyable et (qu')il était un superbe entraineur". Enfin, Joe Schmidt, vainqueur à trois reprises du Tournoi des Six Nations avec l'Irlande pour un Grand Chelem en 2018, et Eddie Jones, lui aussi trois fois vainqueur avec l'Angleterre pour un Grand Chelem en 2016, complètent ce classement respectivement à la cinquième et sixième place.