RUGBY. Warburton se dit ''incrédule'' face aux mauvaises techniques de plaquages

Lors de la rencontre entre le Pays de Galles et la France, Sam Warburton est revenu sur la mauvaise technique de plaquage de certains joueurs, ainsi que sur la dangerosité que cela implique.

Dans un rugby qui va de plus en plus vite, et où les joueurs sont de plus en plus costauds, la santé de ces derniers est primordiale. De nombreuses règles sont faites pour les protéger, que ce soit chez les amateurs (abaissement de la hauteur du plaquage) ou bien chez les pros (plus grosses sanctions face aux plaquages hauts). Et pourtant, il n'est pas rare de voir des joueurs tituber, K-O debout après un énorme choc. Ce fut le cas lors d'Angleterre-Irlande, mais aussi lors de la rencontre qui opposa le Pays de Galles à la France. En effet, le demi de mêlée Tomos Williams, ainsi que le pilier gauche Gareth Thomas sont tous deux sortis à cause d'un choc reçu à la tête. Si Thomas a pu revenir sur le terrain, ce n'est pas le cas de Williams, qui s'est littéralement éteint en plaquant Danty. Une blessure qui, selon l'ancien capitaine du XV du Poireau Sam Warburton, aurait largement pu être évitée. En effet, Warburton a évoqué sur le plateau de la BBC une perte de technique au plaquage générale, qui s'est matérialisée ici avec Tomos Williams.

Rugby Amateur. Philippe Marguin sur les règles du plaquage : ''il n’y aura pas d’assouplissement''"Cela devrait être un plaquage à l'épaule gauche, donc la tête de Tomos Williams devrait être du côté droit de Danty" a d'abord lancé Warburton, à la mi-temps de Galles-France. Une erreur que commis également Thomas, en plaquant Antoine Dupont : "C'est encore la même chose avec Gareth Thomas; il l'a plaqué avec son épaule gauche et ça devrait être à droite, donc ta tête est du mauvais côté". Des mauvais placements que Warburton estime très dangereux pour le défenseur. Ce dernier a par ailleurs exprimé son étonnement quant à la technique de plaquage de certains joueurs à un tel niveau. Spécialiste dans ce domaine, l'ancien troisième ligne voudrait un encadrement bien meilleur à ce sujet : "Honnêtement, je suis parfois incrédule quand je regarde le rugby international sur le nombre de joueurs qui ne choisissent pas la bonne épaule, ils privilégient simplement une épaule et ils vont avec (...) C'est quelque chose qui, je pense, est sous-encadré".

6 Nations. Pays de Galles. KO face à l'Angleterre mais titulaire contre les Bleus : le cas Tomas Francis indigneDes propos intéressants, et qui ne valent pas seulement pour le rugby international. En effet, ces situations arrivent également en Top 14, mais plus largement dans toutes les catégories du rugby. La question peut donc se poser sur la formation à la technique au plaquage, d'autant que de nombreuses catégories ne peuvent désormais plus plaquer au-dessus du bassin.