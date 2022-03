6 Nations. Pays de Galles. KO face à l'Angleterre mais titulaire contre les Bleus : le cas Tomas Francis indigne

Touché face à l'Angleterre et victime d'un KO, Tomas Francis sera titulaire ce vendredi face à la France. Une décision étonnante qui fait pester le professeur Fairclough.

Tomas Francis sera bien titulaire face à la France ce samedi. Une décision qui fait grincer des dents, le pilier ayant subi un gros choc à la tête face à l'Angleterre, il y a près de deux semaines. Nous jouons la première période lorsque le pilier est victime d'un tête contre tête avec son partenaire, le centre Owen Watkin. Francis semble alors sonné, titube et doit même se tenir à un poteau pour parvenir à garder son équilibre. Après un protocole commotion favorable, le joueur gallois fait son retour sur la pelouse, avant de céder définitivement sa place peu avant l'heure de jeu.

Watkin et Francis se télescopent, les deux joueurs restent au sol, sonnés.

Francis tente de se relever, mais tombe une nouvelle fois. Une fois debout, il titube et se replace.

Groggy, Tomas Francis s'appuie contre un poteau pour retrouver de l'équilibre.

Mais sa titularisation ne plaît pas à tout le monde. En particulier au professeur John Fairclough, médecin du sport et ancien médecin pour la Fédération Galloise, qui s'est exprimé dans la semaine pour le site Progressive Rugby : ''J'ai minutieusement revu les images à de nombreuses reprises, et de mon point de vue d'expert, il ne fait aucun doute que Tomas a subi un dommage cérébral''. Avant de poursuivre : ''En tant que personne qui a prêté serment de protéger la vie, je pense que lui faire jouer le prochain serait lui faire prendre un risque inconsidéré de blessure encore plus grave, que ce soit maintenant ou à l'avenir.''

Toujours pour Progressive Rugby, site d'une association de défense de la santé des joueurs, John Fairclough estime que le pilier âgé de 29 ans n'aurait jamais dû reprendre sa place sur la pelouse de Twickenham : ''Que le joueur ait pu retourner sur la pelouse était une violation claire et évidente des règlements mis en place pour protéger les joueurs de haut-niveau. Le Pays de Galles peut bien affirmer qu'il a été ''jugé apte''. Pour moi, le faire jouer serait une grave erreur''. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les instances galloises sont dans l'oeil du cyclone au sujet des commotions. Lors du Mondial 2019, déjà face à la France, Dan Biggar avait disputé le quart de finale, alors que ce dernier venait de subir deux KO en moins de quinze jours. Le microcosme rugbystique s'était alors plaint d'une telle décision. Idem en 2020. Toujours face aux Bleus, Biggar qui venait d'enchaîner 3 chocs à la tête en cinq mois avait pris part à la rencontre du Tournoi, ce qui n'avait pas manqué d'interroger Fabien Galthié dans des propos pour LeFigaro : ''On peut s'interroger. En Top 14, c'est interdit. Biggar ne pourrait pas jouer''. De son côté, Raphaël Ibanez s'était également posé de nombreuses questions : ''On pourrait s'interroger sur le sort de leur 10 qui multiplie les KO, passe protocole après protocole. J'espère pour la santé du joueur que leur protocole est le plus sérieux et le plus efficace possible''.

Pour en revenir à Tomas Francis, Wayne Pivac, le sélectionneur gallois a par ailleurs assuré que le joueur serait apte pour défier les Bleus, tout comme Owen Watkin et Josh Adams, eux aussi touchés à la tête contre l'Angleterre : ''Le joueur a passé tous les protocoles, a fait son retour progressif au jeu, a coché toutes les cases pour les contacts et il est disponible pour être sélectionné.'' Et bingo, les trois joueurs, tiendront bien leur place ce vendredi soir, sous les coups de 21 heures, au Principality Stadium de Cardiff.