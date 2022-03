6 NATIONS. Equipe de France. Ce que devra faire Villière pour éteindre le feu du dragon Cuthbert

Vendredi, Gabin Villière devra faire face à l’un des atouts phares du Pays de Galles depuis le début de ce Tournoi : Alex Cuthbert.

Auteur d’un début de Tournoi stratosphérique, Gabin Villière avait dû manquer le match face à l’Écosse, à cause d’une blessure. De retour dans le XV titulaire face au Pays de Galles, il occupera l’aile gauche de l’attaque française, tandis que le jeune Yoram Moefana sera positionné sur l'aile droite, en lieu et place de Damian Penaud, touché par le COVID. Pour sa onzième sélection, le Toulonnais aura fort à faire, puisqu’il se retrouvera face au géant gallois, Alex Cuthbert. Un duel au sommet, qui sera sûrement l’une des clés de cette rencontre, tant l'ailier de 31 ans semble en forme depuis quelques matchs. En effet, Cuthbert est le Gallois qui avance le plus balle en main depuis le début de ce Tournoi : il a notamment percé plusieurs fois le rideau défensif écossais, ainsi que celui de l'Angleterre. Son face à face contre Gabin Villière sera donc très intéressant à suivre, d'autant que le Français est peut-être l'un des meilleurs ailiers du monde d'un point de vue défensif en ce moment.

La principale force du XV de France ces derniers temps est d'exploiter à la perfection les failles des adversaires, afin de les punir. Ce fut le cas notamment face à l'Écosse, en contrant les montées en pointes défensives du XV du Chardon, grâce à de subtils jeux au pied. S'il faudra faire de même d'un point de vue collectif face aux Gallois vendredi soir, Gabin Villière pourrait également le faire, de manière personnelle. En effet, aussi talentueux et costaud qu'il soit, Alex Cuthbert a eu la fâcheuse habitude lors de ces dernières rencontres de s'isoler parfois un peu trop de ses soutiens, laissant le champ libre aux gratteurs adverses. Ce fut particulièrement le cas face au XV de la Rose. Des pêchés de gourmandise qui pourraient être très favorables à notre Gabin national. Très à l'aise (surtout pour un ailier) dans les rucks, sa capacité à plaquer et à vite se remettre sur ses appuis pour disputer le ballon est un atout incroyable d'ordinaire. Mais lorsque son vis-à-vis a tendance à se couper de ses coéquipiers lorsqu'il perce, ses qualités sont d'autant plus appréciables. Le rôle du Toulonnais pourrait donc être primordial à Cardiff ce week-end et permettrait potentiellement aux Bleus d'obtenir quelques ballons de récupération, si importants dans le système mis en place par Fabien Galthié.