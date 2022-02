Rugby. Nouvelle-Zélande. Beauden Barrett a pensé mettre un terme à sa carrière

Victime d'une commotion cérébrale face à l'Irlande en novembre dernier, Beauden Barrett a mis du temps à se remettre de son choc. Touché par des migraines à répétition, il a pensé mettre un terme à sa carrière.

On l'avait vu pour la dernière fois sur les prés le 13 novembre dernier en Irlande, quittant prématurément ses partenaires pour un choc à la tête. Ce jour-là, Beauden Barrett disputait son dernier match de l'année 2021, manquait le déplacement en France et subissait un revers avec les All Blacks face à un XV du Trèfle galvanisé (29-20). S'en est suivi une longue période de doute pour le numéro 10 néo-zélandais. Victime donc d'une commotion cérébrale, Barrett a mis énormément de temps à se remettre d'aplomb, victime de violents maux de tête. Lors d'un long entretien accordé à L'Équipe, il revient sur cette difficile période, avec des propos glaçants. De retour aux Blues, après un passage aux Suntory Sungoliath au Japon, il espère reprendre rapidement la compétition : ''Depuis deux semaines, ça va nettement mieux. Mais tout au long de l'intersaison (en décembre et janvier), j'ai souffert de migraines, 80 à 90 % du temps. Aujourd'hui ça tend à s'estomper, mes maux de crâne sont devenus plus rares. Je vais reprendre peu à peu les entraînements avec contact. J'espère rejouer dans trois semaines face aux Chiefs''.

Il faut dire que l'ancien meilleur joueur du monde a vécu un véritable enfer. Inquiet par sa situation, il avoue même avoir pensé mettre un terme à sa carrière : ''J'ai pensé que ça pouvait être la fin de ma carrière. Quand tu te sens vaseux 99 % de la journée, que tu essayes plusieurs pistes pour aller mieux mais que rien ne marche, tu envisages le pire. Et puis tu entends parler de coéquipiers qui doivent mettre fin à leur carrière à cause de commotions, c'est de plus en plus fréquent. Je me suis dit que c'était mon tour''. Avant de poursuivre : ''On apprend à s'habituer à de petits maux de tête, un peu comme une légère gueule de bois. C'est très frustrant parce qu'au réveil, en principe, on devrait se sentir frais et dispo. J'étais comme dans une bulle. Je m'efforçais de profiter de mes congés, des fêtes de Noël et de moments en famille. J'avais à cœur de ne pas inquiéter les miens mais, au fond de moi je ne me sentais pas bien. Ça a été une épreuve.'' Beauden Barrett a aussi pensé à son frère aîné, Kane, qui avait dû arrêter le rugby à 25 ans, pour cause de commotion cérébrale.

L'ouvreur de 30 ans indique avoir pris des anti-inflammatoires pour soigner ses douleurs récurrentes. Après avoir consulté les médecins, Beauden Barrett affirme, toujours pour l'Équipe, s'être mis au yoga, pratique qui fait désormais partie intégrante de sa préparation : ''D'abord, il y a la composante neurologique, avec un trauma cérébral. Mais ensuite, ce que j'ai appris, c'est que la plupart de mes migraines venaient de ma nuque. La commotion a créé une violente extension, un coup du lapin, qui a provoqué des déséquilibres dans l'alignement du rachis entre C3 et C4 (les vertèbres cervicales). Un spécialiste me les a remises en place. Et la pratique du yoga m'aide à trouver le bon alignement vertébral. Le yin yoga est devenu ma priorité, une composante essentielle de mes semaines. Je l'ai intégré à ma préparation.'' Désormais de nouveau sur pied, Beauden Barrett devrait donc disputer le Super Rugby Pacific avec sa franchise des Blues d'Auckland. Il formera avec ses coéquipiers une redoutable équipe, et l'une des lignes de trois-quarts les plus alléchantes de la planète ovale sur le papier.

