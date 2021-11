All Blacks : Beauden Barrett forfait face au XV de France ?

Touché à l'épaule face à l'Irlande ce samedi, le centre NZ Anton Lienert-Brown est dores et déjà forfait pour le test face aux Bleus. Barrett est lui incertain.

En plus d'avoir soufferts face aux Irlandais à l'Aviva Stadium de Dublin, les All Blacks ont dû recenser de la casse dans leurs rangs. Avec une épaule disloquée, Anton Lienert-Brown regardera le dernier match de son pays depuis les tribunes du Stade de France. Titulaire en premier centre et associé à Ioane face à l'Irlande, l'option de David Havili pour pallier l'absence du joueur des Chiefs parait la plus probable, étant donné que l'association Havili-Ioane a été la plus utilisée de la saison côté néo-zélandais.

Mais les performances décevantes d'Havili face à de grosses défenses telles que l'Afrique du Sud ou l'Irlande, pourraient permettre au jeune Quinn Tupaea de débuter face à la France en numéro 12. 6 fois capés et jeune joueur des Chiefs (22 ans), ce serait le premier grand test de sa jeune carrière. Tupaea est notamment rentré en cours de jeux face aux Springboks à Townsville lors du Rugby Championship, où il s'était illustré en grattant un ballon au sol et récupérant la pénalité de la gagne, convertie au pied par Jordi Barrett dans les derniers instants du match. Ian Foster, le sélectionneur des kiwis, reste serein et "confortable à l'idée d'avoir plusieurs options à dispositions".

Autre absence qui pourrait être préjudiciable côté Blacks : celle de l'ouvreur Beauden Barrett. Le centurion néo-zélandais, qui avait remplacé Richie Mo'unga comme titulaire au poste de numéro 10 depuis le Rugby Championship (ce dernier à l'instar de Sam Whitelock ou Aaron Smith ont eu des congés paternités cette année, et ont loupé une partie de la saison du fait des quarantaines sanitaires en vigueur en Nouvelle-Zélande), a été victime d'un choc à la tête samedi et n'a pas répondu favorablement au protocole commotion. Sa participation face aux Français se décidera donc dans les prochaines heures en attendant l'avis médical du staff néo-zélandais.

Cette absence titulariserait d'office Mo'unga en 10 titulaire, et McKenzie serait lui en tant que remplaçant dans le groupe. Ce dernier connait des difficultés depuis son retour de blessure survenu en 2019, à retrouver son meilleur niveau, et a été lui aussi peu convaincant face à l'Italie la semaine dernière. Les coéquipiers d'Ardie Savea pourront compter néanmoins sur un retour probable d'Aaron Smith, dont la confrontation face à Antoine Dupont est très attendu par les amateurs.