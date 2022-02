SUPER RUGBY. Barrett, Ioane, Tuivasa-Sheck : les Blues possèdent-ils la plus belle ligne de 3/4 du monde ?

Alors que la franchise d'Auckland comptait déjà sur des garçons comme Barrett, Ioane ou Clarke, elle vient d'être renforcée par Tuivasa-Sheck. Chaud devant !

À ce jour, on comptait bien évidemment sur celle du Racing, à qui on avait même réservé un article l'année dernière. Pour obtenir le titre honorifique de plus belle ligne de 3/4 de France, d'Europe - que dis-je, du monde ! -, l'association de Russell, Fickou, Vakatawa et Thomas faisait légitimement partie des grandes favorites. Depuis la signature du natif de La Seyne dans les Hauts-de-Seine, les Franciliens possèdent clairement une ligne arrière qui fait rêver les supporters franciliens et qui, au moins en terme d'expérience, n'a aucun équivalent en club. Ici et là, on s'extasiait bien sûr toujours devant les arrières du Stade Toulousain emmenés par Dupont et Ntamack ou encore ceux de Bristol, magnifiés par les compères Radradra et Piutau. Aussi en regardant Richie Mo'unga mettre sur orbite Goodhue, Havili, Jordan et Reece du côté des Crusaders.

Pourtant, aucune ne semble en mesure de concurrencer celle des Blues en terme de potentiel. Sérieusement : sur le papier, quelle formation pourrait faire de l'ombre à une équipe qui compte dans ses rangs Beauden Barrett, Caleb Clarke, Rieko Ioane et la plus grande star de NRL de ces dernières saisons ? Eh oui, cette année, en plus de leurs étoiles habituelles, les hommes d'Auckland pourront aussi compter sur la venue de Roger Tuivasa-Sheck, l'ancienne vedette des Roosters puis des Warriors ; le gars aux 59 essais dans le "meilleur championnat du monde" et aux 500 cassages de chevilles dans cette même compétition. Lui ? On vous en a déjà parlé, c'est clairement le genre de facteur X, de dynamiteur, d'électron-libre qui peut vous faire gagner une rencontre sur un éclair de génie, vous faire sauter le plus hermétique des verrous sur un appui.

Alors, avec lui, les partenaires d'Akira Ioane auront-il de quoi bousculer les Crusaders en 2022, eux qui restent sur 5 titres consécutifs en Super Rugby (hors édition trans tasman de l'an dernier) ? Évidemment, en plus de ces stars internationales, on ne vous a pas parlé du dynamique All Black Finlay Christie à la mêlée, ni du talentueux Harry Plummer en guise de 5/8ème ou des finisseurs Mark Telea, Bryce Heem et AJ Lam, qui jonchent cette équipe. Alors, votre avis change ? Tel un vendeur chez Nespresso et avant de se quitter, on va donc vous proposer une petite mise en bouche, histoire de mieux imaginer le produit et de l'apprécier à sa juste valeur...