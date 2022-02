Rugby. Super Rugby. La compétition déjà menacée avant même d'avoir commencée ?

Le Super Rugby new-look démarrera le 18 février prochain. Problème, la compétition doit déjà faire face à un problème de taille. Les restrictions pour les voyages entre Australie et Nouvelle-Zélande.

La menace plane sur le Super Rugby, nouvelle version. Et pour cause, les restrictions sanitaires entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande pourraient empêcher les voyages entre les deux pays. Pour rappel, la compétition sera composée des cinq formations néo-zélandaises et des cinq équipes australiennes auxquelles se rajoutent cette année deux membres du Pacifique : Les Fijian Drua et les Moana Pasifika. Le Super Rugby doit débuter le 18 février prochain. Or les rencontres entre équipes australiennes et néo-zélandaises ne démarreront que le 22 avril. De quoi voir venir. Concernant les deux équipes du Pacifique, les Fijian Drua sont basés en Australie tandis que les Moana Pasifika, eux, sont en Nouvelle-Zélande.

Andy Marinos, le patron du rugby australien se montre légèrement inquiet à l'approche de ces matchs ''internationaux'', dans des propos repris par l'Équipe : ''On espère qu'au moment où on devra franchir la mer de Tasman que les frontières seront ouvertes et la situation sous contrôle en Australie comme en Nouvelle-Zélande''. Avant de préciser : ''Mais on est prêts à faire tout ce qu'il vaudra. On étudie toutes les options et les plans possibles.'' Affaire à suivre donc.