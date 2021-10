TRANSFERT. Super Rugby Pacific. Coaché par Mauger, Manoa Pasifika annonce la couleur avec Lealiifano

Le Super Rugby Pacific, il ne comportera plus d’équipes sud-africaines et laissera place à deux nouvelles équipes, les Fijian Drua et les Manoa Pasifika.

Nouvelles équipes, nouveau format : ce qu'il faut savoir sur le Super Rugby 2022Le nouveau Super Rugby Pacific débutera le 18 février prochain, il comportera 12 équipes : 5 australiennes, 5 néo-zélandaises et les deux nouvelles équipes, les Fijian Drua et les Manoa Pasifika. L’équipe Manoa Pasifika sera composée principalement de joueurs tongiens ou samoans. Cette sélection va permettre aux joueurs de ces deux pays d’évoluer au plus haut niveau dans la région du Pacifique. Cela deviendrait une force pour ces équipes nationales qui n’ont cessé de se faire « piller » leurs joueurs ces dernières années. Les meilleurs éléments quittant leur pays d’origine pour évoluer en Australie ou en Nouvelle-Zélande, devenaient avec le temps éligible pour leur pays d’accueil. Un problème soulevé récemment par l’entraineur des Tonga dans le média néo-zélandais Stuff : « Nous avons vu beaucoup de jeunes joueurs tongiens au fil des ans qui ont joué pour la Nouvelle-Zélande. Il y a eu Malakai Fekitoa (24 sél.), Shannon Frizell (13 sél.), Vaea Fifita (11 sél.)... Nous voulons éviter que ce scénario ne se reproduise. Nous allons vraiment faire attention. » Chose qui arrivera de moins en moins avec l’arrivée des Manoa Pasifika dans le Super Rugby Pacific. Wallabies - Christian Lealiifano, histoire d'une renaissanceUne arrivée bien préparée, puisque que l’entraineur ne sera autre que l’ancien All Black aux 45 sélections Aaron Mauger. Il a auparavant entrainé les Otago Highlanders en Super Rugby, ainsi que Leicester Tigers en Premiership. L’équipe sera basée en Nouvelle-Zélande, plus précisément à Auckland. Un premier gros recrutement vient d’être annoncé avec l’arrivée de l’ancien international australien Christian Lealiifano (34 ans, 26 sélections) qui semble animé par ce projet qui lui tient à cœur comme il l’a expliqué dans un communiqué du club : « En tant que personne qui a été élevée comme un fier Samoan, il y a un attrait massif à jouer pour une équipe qui célèbre mon héritage et ma culture » avant de rajouter : « J’ai eu la chance d’avoir tellement d’opportunités incroyables au cours de ma carrière de rugby que je pense pouvoir rendre à une communauté spéciale qui m’a toujours soutenu, quelle que soit la couleur du maillot que je portais ». Un apport de taille pour cette nouvelle équipe qui aura à cœur de montrer tout son potentiel dès la première année.



Autre signature importante, celle d'Ere Enari. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose mais il a été sacré champion du monde avec la Nouvelle-Zélande chez les moins de 20 ans en 2017. À cela il faut ajouter trois titres de Super Rugby avec les Crusaders et deux dans le cadre du Super Rugby Aotearoa. Deux autres joueurs doivent être annoncés ce samedi.