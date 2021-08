Nouvelles équipes, nouveau format : ce qu'il faut savoir sur le Super Rugby 2022.

Vous aimiez le Super Rugby ? Vous allez adorer le Super Rugby Pacific, qui arrive en 2022.

C'est donc officiel. Deux équipes fidjiennes participeront à l'édition 2022 du Super Rugby, baptisé Super Rugby Pacific. Leurs noms ? Moana Pasifika et Fijian Drua. Ce qui donne un total de 12 formations, en comptant les dix équipes australiennes et néo-zélandaises ayant disputé le récent Super Rugby Trans-Tasman.

Vous l'aurez compris : ni les Jaguares, ni les franchises sud-africaines, ni les Sunwolves n'effectueront leur retour dans cette nouvelle compétition.

Le Super Rugby Pacific débutera le 18 février prochain, et chaque équipe disputera 14 matchs dans la saison régulière, dont 7 à domicile. Quid des phases finales ? Le site officiel de la compétition rapporte que les 8 premiers du classement seront qualifiés pour les 1/4 de finale (1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 et 4 vs 5). La finale, elle, aura lieu avant les tournées internationales estivales.

Super Rugby Trans-Tasman. Comment expliquer la razzia Néo-zélandaise ?Les Fidjiens pourront-ils se qualifier ? Pour rappel, les Fijian Drua ont déjà disputé le championnat national australien, remportant la compétition en 2018.