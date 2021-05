RUGBY - La ligne de 3/4 du Racing 92 est-elle la plus dangereuse du Top 14 ?

Alignés pour la première fois tous ensemble face à Clermont, les arrières du Racing ont montré leur potentiel infini, et leur statut de "Galactiques".

Il existe, quelque part dans les Hauts-de-Seine, un effectif XXL à tel point que 90% des clubs du Vieux continent n’auraient aucune honte à lui envier un ou deux éléments. Qu’il soit le 5ème budget du Top 14 ou pas, le Racing 92 possède probablement l’effectif le plus pléthorique du championnat. Bien sûr, on ne balaye pas d’un revers de mains la profondeur de banc du Stade Toulousain, ni l’exubérant foncier Montpelliérain et ses 10 stars au m², mais qui, en France, est aujourd’hui capable d’aligner une ligne de 3/4 à 340 sélections ? Tout en conservant bien au chaud sur son banc des cadors comme François Trinh-Duc (34 ans, 66 capes) et Simon Zebo (31 ans, 35 sélections) ou les prodiges argentins Emiliano Boffelli (26 ans) et français Donovan Taofifenua (21 piges), histoire d’agrémenter un peu le tout. Poser la question, c’est déjà y répondre.

Car au-delà du CV, le club francilien possédant également des garçons dont le talent mériterait plus de reconnaissance à l’échelon supérieur (Chavancy, Iribaren…), c’est le potentiel offensif immense de sa ligne arrière qui a été mis en lumière par le match face à Clermont. Malgré une équipe alignée loin d’être ridicule et des individualités de calibre international là aussi comme Penaud ou Matsushima, l’ASM a pris l’eau sur la pelouse synthétique de l’Arena, balayée - entre autres - par des 3/4 du Racing aussi chauds qu’un premier samedi du mois.

Alignés pour la première fois tous ensemble cette saison, Imhoff, Fickou, Vakatawa, Thomas et Beale ont martyrisé la défense auvergnate, inscrivant 5 des 6 essais du Racing dont 2 en première main. L’ancien parisien aux 63 sélections a ainsi marqué la prise d’une nouvelle dimension de l’attaque ciel et blanche avec son arrivée, son association avec Virimi Vakatawa au centre semblant déjà avoir retrouvé les automatismes établis en équipe de France. Kurtley Beale, lui, s’est distingué par un doublé plein d’intelligence puisque coup sur coup parfaitement positionné en soutien intérieur de Teddy Thomas, ou encore par sa course tranchante sur la réalisation de Gael Fickou. Enfin, au milieu des autres larrons de la ligne de Lolo Travers, mention spéciale à Teddy Thomas, tout bonnement insaisissable samedi dernier. Face à Clermont, l’ailier de 27 ans a, en plus d’avoir délivré 2 offrandes à Beale, donc, également fait passer Matsushima pour un bleu afin d’inscrire son 9ème essai en 9 matchs cette saison, avant d’être décisif sur celui de Le Guen.

« On a voulu imposer du jeu, mettre du rythme, et ça a plutôt bien marché », corroborait « Ficks » au micro de Canal Plus après la rencontre. C’est le moins que l’on puisse dire, oui ! D’ailleurs, avec la paire de centres des Bleus, 2 des trentenaires les plus virevoltants de notre championnat (Imhoff et Beale), le meilleur finisseur de l’Hexagone depuis 4 saisons (Thomas, ratio de 0,76/match) et ce qui s’apparente comme l’ouvreur le plus créatif de la planète, vient l’heure de se demander si la ligne du Racing n’est pas la plus dangereuse de l'Hexagone, voire plus ? Comble du comble, Finn Russell, absent des terrains pendant un mois pour suspension puis franchement médiocre lors de son retour face au Stade Français, a retrouvé de sa superbe en même temps que les autres. Au milieu des 45 pions inscrits, celui qui pourrait être le futur meneur de jeu des Lions Britanniques a pris son pied, jouant avec justesse tout en nous gratifiant de coups dont il a le secret comme sur le rasant depuis ses 22 mètres qui élimina toute la défense des Jaunards, avant de trouver les bras de « TT » puis Beale, qui marquait 80 mètres plus loin. « Derrière c’était un peu les Galactiques, souriait Teddy Iribaren à la fin de la partie. Quand on met notre jeu en place, on peut être imbattables. » Ce n’est pas l’ASM Clermont Auvergne qui dira le contraire…