Le Racing 92 humilie Clermont et Laurent Travers chambre Russell [VIDÉO]

Le Racing 92 lance un gros message au championnat avec sa victoire 45 à 19 face à Clermont.

Dans cette 23e journée de Top 14, le Racing 92 acceuillait Clermont dans son antre de la Paris La Défense Arena. C'est un duel que beaucoup attendait tant la 3e place était en jeu : le 4e contre le 3e. Mais le Racing 92 s'est largement imposé, notamment grâce à une ligne de trois-quarts à 302 sélections : Russell, Fickou, Vakatawa, Beale et Imhoff.

Le score est lourd (45-19) mais les Clermontois ne pouvaient rien face à des Racingmen précis dans leurs lancements de jeu. À l'image de Teddy Thomas qui a été omniprésent sur tous les secteurs de jeu : un essai et plusieurs percés amenant à des réalisations de ses coéquipiers. On notera également le premier essai de Gaël Fickou sous ses nouvelles couleurs ainsi que le doublé de Kurtley Beale.

VIDEO. Top 14. Intenable, Teddy Thomas (Racing 92) ridiculise la défense de Clermont

Mais la belle image de ce match est l'échange entre Finn Russell et son entraîneur Laurent Travers. Celui qui a été sélectionné chez les Lions britanniques et irlandais a été parfait dans son animation du jeu. À sa sortie (70e), Laurent Travers lui demande s'il va bien. Ce à quoi Finn répond "oui ça va, c'est juste la tête". Travers n'hésite pas à lui préciser que la cause de sa petite forme est sûrement la bière.