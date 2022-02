RUGBY. 6 Nations. Beauden Barrett bluffé par Gabin Villière et fan de Romain Ntamack

L'ouvreur de la Nouvelle-Zélande Beauden Barrett a été bluffé par Gabin Villière face à l'Irlande. Il ne tarit pas d'éloges envers Romain Ntamack.

6 Nations. La puissance du 8 de devant, le ''talisman'' Dupont : la presse étrangère réagit au succès des BleusL'équipe de France continue d'impressionner les observateurs. L'un d'eux a particulièrement été attentif au match des Bleus face à l'Irlande : Beauden Barrett. L'ouvreur des All Blacks s'est levé très tôt dimanche pour observer son futur adversaire. Tricolores et All Blacks croiseront le fer lors du match d'ouverture de la Coupe du monde en 2023. Quelques mois après la victoire française face à la Nouvelle-Zélande, le double meilleur joueur du monde (2016, 2017) ne pouvait pas manquer ce rendez-vous pour en apprendre plus sur les hommes de Fabien Galthié. "Grand spectacle et gros match !", confie le Kiwi à L'Equipe. Il a été impressionné par la manière dont les Tricolores ont marqué rapidement dans cette partie, mais tout autant par la réaction des visiteurs. Mais il y a un joueur qui lui a particulièrement tapé dans l'oeil. On ne parle pas d'Antoine Dupont, dont il connaît déjà les qualités. C'est l'ailier Gabin Villière qui a retenu son attention.

Super joueur, très impressionnant malgré son gabarit modeste. Il me fait penser à Cheslin Kolbe, mais meilleur défenseur, très tenace et agressif. Villière a des airs de Cory Jane, pas gros mais efficace et malin.

6 NATIONS. Equipe de France. Phénoménal, exceptionnel, Gabin Villière, le nouveau chouchou des supportersBarrett n'a pas été le seul à avoir été bluffé par l'envie et la détermination du Toulonnais. Ce dernier semble avoir parfaitement trouvé sa place dans le collectif français où chacun donne la pleine mesure de son talent. "Je remarque que la stratégie des Français correspond bien aux qualités de ses joueurs. Un pack puissant pour porter le ballon et un numéro 9 qui a une multiplicité d'options derrière. De gros porteurs, des trois-quarts qui évoluent dans une relative liberté, pas trop enfermés dans des structures de jeu. Ils demeurent imprévisibles." À l'image de cette reprise du pied de Damien Penaud face aux Irlandais, "instinctive et brillante, sur une passe de Dupont. C'est typiquement le genre de geste que tu fais quand tu es môme ou à l'entraînement. Animé du seul plaisir du jeu, sans peur de l'échec, détaché de la pression du public ou de la crainte d'être réprimandé par le coach." VIDÉO. Équipe de France. Damian Penaud a LITTÉRALEMENT assis Keenan dans une cabine téléphonique Il sent chez les Bleus une certaine liberté et surtout une confiance qui leur permettent d'accomplir des actions folles. Il n'a pas oublié la relance sublime de Romain Ntamack face aux All Blacks en novembre dernier. "C'était impressionnant et même plus que ça : il incarnait la liberté. Il faut avoir une sacrée confiance et un énorme esprit d'initiative pour tenter ce genre de gestes. Ntamack était dans cet état magique que l'on cherche tous à atteindre quand on joue : se sentir libre de s'exprimer sans redouter les conséquences. C'est magnifique." Le genre d'actions auxquelles les All Blacks nous ont très souvent habitués, mais qui commence petit à petit à (re)devenir l'apanage des Tricolores. Ça promet pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023. VIDEO. France. La relance INCROYABLE de Romain Ntamack depuis son en-but