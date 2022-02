6 Nations. La puissance du 8 de devant, le ''talisman'' Dupont : la presse étrangère réagit au succès des Bleus

Le XV de France a glané un succès des plus importants contre l'Irlande ce samedi (30-24). La presse britannique est revenue sur ce match, impressionnée par la puissance bleu entre autres.

Ce samedi soir, le XV de France est venu à bout de l'Irlande aux termes d'une rencontre accrochée et d'une intensité exceptionnelle (30-24). Malgré un trou d'air en début de second acte, les Bleus ont su courber l'échine pour finalement reprendre le dessus et glaner un succès d'une importance capitale pour la suite de la compétition. Seule équipe encore en lice pour le Grand Chelem, la formation de Fabien Galthié aura désormais un périlleux déplacement en Écosse dans quinze jours à négocier, véritable bête noire depuis le début du mandat du sélectionneur. Mais avant cela, place à la récupération et au repos après une partie éprouvante.

Outre-Manche, la presse britannique a été impressionnée par la partie livrée par les deux formations, notamment chez notre adversaire du week-end, l'Irlande. La puissance française est mise à l'honneur. L'Irish Times titre : ''L'Irlande se bat, mais la puissance française l'emporte à Paris''. Avant de déclarer : ''Menée 22-7 en début de seconde mi-temps après une sorte de martèlement physique en première période, cette jeune équipe irlandaise a répondu en seconde avec la meilleure performance qu'elle a sans doute produite dans ce stade''. Au final, même si ce revers à Saint-Denis a mis fin aux espoirs de Grand Chelem côté irlandais, la presse locale croit toujours à un sacre, grâce notamment à ce point de bonus défensif glané. Le site poursuit : ''Les espoirs de Grand Chelem s'envolent avec cette défaite qui laisse les Français en pole position pour remporter un premier titre convoité depuis 2010, mais l'Irlande a pris un point de bonus qui pourrait être non négligeable.''

''Oui il y a beaucoup d'erreurs'', poursuit l'Irish Times. ''Mais au moins, ils sont morts avec leurs idées, en restant fidèles à leur marque de rugby inventif et en démontrant qu'ils peuvent troubler les meilleures défenses.'' Avant de revenir sur le choix de prendre les points dans les dix dernières minutes, alors que les hommes d'Andy Farrell ne pointaient qu'à six longueurs des Bleus : ''L'Irlande a refusé la possibilité d'aller en touche une troisième fois dans les 10 dernières minutes, alors qu'elle était menée de 6 points. Une décision qu'il faudra certainement revoir.'' Brian O'Driscoll s'est également interrogé à ce sujet, l'Irlande choisissant souvent les pénal-touches dans ces situations. Enfin, l'Irish Times estime que la France a dominé son adversaire physiquement, ce qui a fait la différence surtout lors du premier volet de ce match : ''Face à la puissance physique de la France, l'Irlande a souvent été arrêtée nette ou refoulée au contact [...] La France remportait les collisions.'' L'Irish Examiner affirmait que malgré un essai supplémentaire : ''Melvyn Jaminet a volé la vedette à l'Irlande avec six pénalités et une transformation pour briser le cœur des visiteurs.''

Côté Anglais, on réagit aussi à la victoire des Bleus. The Sun titre : ''L'essai de Baille permet aux Bleus de remporter une victoire épique contre les Irlandais''. Avant de poursuivre : ''La France est sortie victorieuse d'un match incroyable contre l'Irlande'', avec : ''sans doute les meilleurs demis du rugby mondial, qui ont affiné leur partenariat à Toulouse, Dupont et Ntamack.'' The Sun fait aussi l'éloge de Melvyn Jaminet dans ses tentatives face aux perches : ''La réputation de Jaminet comme excellent buteur est bien connue, après avoir réussi tous ses coups de pieds lors de la victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier. Il a fait un 5/5 en première mi-temps.''

De son côté, RugbyPass indique que ''la France s'est hissée en pole position du 6 Nations grâce à une victoire 30-24 sur son rival irlandais.'' Le site a notamment été impressionné par les performances de Gabien Villière, Antoine Dupont ou par la globalité du 8 de devant tricolore. L'ailier du RCT a ''posé à l'Irlande de nombreuses questions défensives à chaque fois qu'il touchait le ballon. À plus d'une occasion, il a montré une force énorme au contact, 8,5/10.'' Dupont de son côté est à créditer d'un 9 et est décrit comme un ''talisman'' : ''L'émotion de La Marseillaise était à peine redescendue lorsque le talisman de la France inscrivait le premier essai. Il a toujours été une menace et a trouvé quelques touches sublimes en plus de bien gérer le jeu et de prendre très peu de mauvaises décisions.'' Tandis que Grégory Alldritt, désigné par ailleurs homme du match, a ''démontré son importance pour les Bleus pendant 80 minutes''. Sans oublier non plus Cyril Baille. RugbyPass poursuit : ''Il a montré sa mobilité avec un certain nombre de bonnes interventions défensives et quelques bonnes prises d'initiatives [...] Il a terminé avec un match nul honorable dans son duel personnel en mêlée avec Tadgh Furlong.''

The Mirror de son côté est tombé sous le charme de cette rencontre : ''Le 6 Nations 2022 a peut être produit LE match du Tournoi après que la France est sortie vainqueur 30-24 contre l'Irlande lors d'un match exaltant au Stade de France''. ''Antoine Dupont a eu besoin d'une minute pour rappeler pourquoi il est le joueur World Rugby de l'année'', poursuit le site. ''Une domination générale de la France'' en première mi-temps face à ''l'indiscipline irlandaise''. Bref, vous l'aurez compris, le microcosme européen du rugby, s'est pris de passion pour cette rencontre haletante. Et si la France est aujourd'hui bien placée pour remporter le Tournoi, il ne faut pas oublier que l'Irlande, ne pointe qu'à trois unités derrière. Rien n'est donc fait.