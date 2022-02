VIDEO. 6 NATIONS. Dupont, Hansen, Gibson-Park, tous les (superbes) essais de France/Irlande

L'équipe a frappé en premier dans ce match. Après moins de deux minutes de jeu, les Bleus avaient trouvé la faille au large grâce à Antoine. Mais la réponse a été immédiate. Sur le renvoi, Hansen a jailli et surpris les Tricolores.

OH MY WORD! WHAT A CATCH FROM MACK HANSEN!

Les Irlandais ont été les premiers à inscrire un deuxième essai. Une fois de plus, c'est après un renvoi suite à la pénalité de Jaminet que les visiteurs ont trouvé la faille sur ballon porté grâce à Van de Flier.

Ireland have found their power tools 🧰

Jamison Gibson-Park a triplé la mise aux retours des citrons. Ramenant les siens à une longueur après la transformation suite à un départ plein axe derrière le ruck.

Ce match fou s'est poursuivi avec la réalisation en puissance de Baille, servi par son coéquipier Dupont, arrivé plein fer dans la défense irlandaise.

France go over for their second...