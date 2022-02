VIDEO. 6 Nations. ''Pas un moment, on a douté'', les réactions des joueurs de l'équipe de France

L'équipe de France a battu l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Un succès que les Bleus vont savourer tout en étant conscient du travail qui reste à faire.



Ce samedi soir à Saint-Denis, l'équipe de France de rugby a battu l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. C'était un match de costauds mais les Bleus étaient prévenus. Ils ont su répondre au défi physique du XV du Trèfle et marquer de très beaux essais pour l'emporter. "On s’attendait à un gros combat. On a été servis, a commenté sur France 2 l'ailier Damian Penaud après le coup de sifflet final. On s’était dit qu’il ne fallait pas lâcher. Ça a été un bras de fer pendant 80 minutes. On est resté solidaires. Il y a eu un énorme état d’esprit et on est très content de cette victoire. On fait une mauvaise entame de seconde période mais le mot clé a été la solidarité. Pas un moment, on a douté. On s’est remis la tête à l’endroit, on est allé de l’avant et c’est ce qui fait notre force aujourd’hui." Son capitaine Antoine Dupont a tenu à saluer l'énorme travail des avants qui a notamment permis à la charnière de jouer à sa main.

On a eu un petit trou d’air en début de seconde mi-temps, mais l’envie était là tout au long du match. Quand on joue à la charnière avec un pack qui avance comme ça, c’est du régal. Un peu plus de consistance nous aurait permis d’être un peu plus tranquille et d’avoir une fin de match un peu moins serrée mais on ne va pas faire la fine bouche ce soir.

De son côté, Grégory Alldritt, énorme de combativité une fois de plus, a rappelé que c'était une victoire acquise grâce à tous les joueurs présents sur la feuille sans oublier tous ceux qui bossent la semaine à Marcoussis. "Tout le monde a été énorme et ça s’est vu à la fin." Ils savent cependant qu'ils doivent se montrer plus précis pour ne pas offrir des points trop facilement à l'adversaire car ça ne passera pas à chaque fois. Après deux matchs remportés à domicile, les Bleus vont se déplacer à deux reprises en Écosse puis au Pays de Galles. S'ils vont savourer la victoire, ils vont rapidement devoir se mettre au travail. "Dans deux semaines, on a un match qui s’annonce très compliqué et très dur. Il faudra se concentrer sur le prochain match".