VIDÉO. Équipe de France. Damian Penaud a LITTÉRALEMENT assis Keenan dans une cabine téléphonique

L'ailier clermontois Damian Penaud a été très en vue lors du match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande notamment sur cette action face à Keenan.

L'équipe de France a fait vibrer ses supporters partout en France et ailleurs. À la faveur de deux essais par Dupont et Baille, et du pied de Jaminet, les Bleus ont dominé l'Irlande dans un match très engagé. Le combat a été rude comme prévu. Mais on a vu des Tricolores jouer avec beaucoup de confiance et de solidarité. On a également vu des très belles fulgurances de la part des hommes de Fabien Galthié qui auraient mérité une meilleure conclusion. On pense notamment à l'essai refusé à Jaminet, à cette action folle en bout de ligne dans le premier acte initiée par la passe ajustée de Dupont pour Penaud. Ou encore à cette séquence après la 50e qui a vu Villière poser Conway sur les fesses puis Penaud laisser Keenan sur place avec un cadrage-débordement de toute beauté. Nos Bleus ont du talent et ils savent le faire parler.