RUGBY. Equipe de France. Serge Simon se met en retrait de la Fédération

Le vice-président de la Fédération française de rugby Serge Simon, a annoncé hier au comité directeur se mettre en retrait de plusieurs fonctions qu'il occupe.

Le bras droit de Bernard Laporte, président de la fédération française de rugby, va se mettre en retrait de différentes fonctions qu'il occupe au sein de l'instance nationale, comme l'explique Le Figaro. Serge Simon, depuis 2016, responsable du marketing, de la communication ou des relations internationales, a justifié ce choix par un projet personnel et professionnel le liant à la région bordelaise. En effet le médecin va s'occuper d'un cabinet médical, et ne pourra ainsi plus les assurer.

Renonçant à son indemnité mensuelle de 10000 euros, il conserve toutefois sa casquette de manager et responsable de la haute performance des équipes de France, ainsi que chargé des relations entre la Ligue Nationale de Rugby et France 2023. Serge Simon reste vice-président mais ne sera plus salarié de la fédération française de rugby. Champion de France en 1991 avec Bègles en compagnie des "Rapetous" Vincent Moscato et Philippe Gimbert, ainsi que Bernard Laporte capitaine à l'époque, puis à nouveau sacré en 1998 avec le Stade Français, Serge Simon est médecin généraliste. Deux fois international mais écarté de la sélection pour violence sur le terrain face aux États-Unis en Test-Match, il s'est contenté d'une carrière riche en club.

Après une dernière saison en Angleterre à Gloucester sous les ordres de Philippe Saint-André, il met un terme à sa carrière en 2000 et se convertit très vite vers les instances du rugby. Président du syndicat des joueurs professionnels Provale de 2000 à 2006 puis de 2012 à 2014 (succédé par Robins Tchale-Watchou), il se tourne dans la campagne fédérale au côté de Bernard Laporte en 2016, et en devient vice-président. Il fût entre temps consultant sur France Télévision où il commentait le Tournoi des Six Nations et la Coupe d'Europe avec Jean Abeilhou.