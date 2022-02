RUGBY. 6 Nations. La meilleure équipe de France depuis 20 ans ? Moscato le pense

Sur les ondes de RMC lors du Super Moscato Show, Vincent Moscato a été impressionné par l'équipe France après sa victoire sur l'Irlande dans le Tournoi.

6 Nations. La puissance du 8 de devant, le ''talisman'' Dupont : la presse étrangère réagit au succès des BleusLes Bleus de Fabien Galthié continuent d'impressionner les observateurs. Samedi, ils ont passé haut la main le test irlandais au Stade de France. Ils sont toujours en course pour la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations et peuvent rêver du Grand Chelem. Une performance que l'équipe de France n'a plus réalisé depuis 2010. Un succès très important pour Vincent Moscato sur les ondes de RMC car "c’était peut-être la meilleure équipe du Tournoi des 6 Nations. C’est une marche supplémentaire pour gagner le Tournoi et faire un Grand Chelem." Ce qui impressionne d'autant plus l'ancien joueur, c'est la manière avec laquelle les Bleus ont géré ce match. "Cette équipe de France s’est imposée en champion avec un match d’une grande intensit avec 250 plaquages, c’était vraiment le métier de la viande, ça envoyait ! À l’image d’Atonio qui, au coffre, prend le pilier droit qui fait aussi 130 kilos. C’est un drôle de combat !" 6 Nations. Baille, Villière et Alldritt font l'unanimité dans l'équipe type de la 2e journéeDes joueurs comme Baille, Alldritt ou encore Villière n'ont pas donné leur part au chien face aux Irlandais. Mais c'est surtout toute l'équipe qui a élevé son niveau de jeu face à une formation irlandaise qui avait annoncé la couleur. À savoir son intention de faire taire le Stade de France. Ce qui fait dire à Moscato que cette équipe pourrait bien être la meilleure du 21e siècle. "Cette équipe de France s’installe et pour moi, c’est l’une des meilleures équipes de France qu’il nous a été donné de voir toutes générations confondues." Il est conscient que c’est difficile de comparer, "mais sur les 20 ou 25 dernières années, je pense que c’est la meilleure équipe de France que l’on ait vue avec une charnière incroyable. Ntamack, c'est extraordinaire ce qu'il fait à 22 piges ; le fils Penaud est extraordinaire, chistera, des cannes terribles, cad-deb ; Gabin Villière est extraordinaire dans le combat et la vitesse. On sent qu'il n’y a pas de points faibles." Sauf peut-être devant où Moscato estime qu'il faudra peut-être solidifier la deuxième ligne. Tout le monde ne partagera certainement pas son avis. Du moins pas avant que cette équipe ne se hisse sur le toit du monde en 2023.