Avec Dupont, qui sont les modèles de Gabin Villière pour réussir son come-back ?

Via L’Équipe, Gabin Villière, ailier du XV de France et du RC Toulon, a pris la parole. Il évoque les joueurs qui le poussent à devenir meilleur.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Gabin Villière a voulu montrer sa rage, une rage de vaincre et de devenir meilleur, toujours plus intense. N’ayant plus foulé le pré depuis plusieurs mois, ses paroles, parues le 26 novembre, font office de causerie introspective. Dans son long parcours pour revenir sur les terrains, certains joueurs l’ont inspiré à revenir encore plus fort. Parmi eux, on retrouve des partenaires, mais pas seulement ! Avant un retour attendu face au Stade Français ce samedi soir, le Bleu confie qu’il se nourrit “beaucoup des autres, de mes coéquipiers comme de mes adversaires.”

En Top 14 ou ailleurs, Villière apprend

Ainsi, l’ancien pensionnaire de Fédérale 1 évoque des coéquipiers. Bien évidemment, il paraît plus aisé de s’inspirer des joueurs que l’on côtoie et observe régulièrement. Surtout quand Gabin Villière, blessé à la cheville gauche à ce moment-là, estime qu’il n’a “pas le droit d'être sur la touche”. À un poste similaire, il cite le polyvalent Cheslin Kolbe. Ailier, arrière et parfois ouvreur, le Sud-Africain brille par sa facilité technique. Reconnu pour ses appuis et sa vista flamboyante, l’ailier du XV de France se focalise, lui, sur d’autres aspects du jeu des Springboks au 88 kg pour 1m71 : “Sur les ballons hauts, il a un super timing parce qu'il bosse sans cesse sur ses réceptions. En défense, sans avoir un gabarit énorme, il parvient à prendre des mecs comme s'il faisait 100 kg, ça me parle.”

Pour son mental, l'ancien septiste s'inspire aussi de Mathieu Bastareaud.



Pour son mental, l’ancien septiste s’inspire aussi de Mathieu Bastareaud. La capacité de ce dernier à revenir au haut-niveau malgré ses blessures l’impressionne. Pour rappel, les deux joueurs n’ont encore jamais évolué ensemble avec le RCT. Un duo qui devra encore patienter, Bastareaud n’étant pas aligné du côté de Jean-Bouin. Autre coéquipier, mais loin des clubs, son demi de mêlée en sélection rentre aussi dans ce processus personnel. Pour s’améliorer et devenir encore meilleur, le Normand prend exemple sur l’ancien meilleur joueur du monde World Rugby. S’il évoque la “rage” qu’il a en lui, il admire le calme du capitaine tricolore. Il développe les applications que pourrait avoir cette sérénité en plein match : “Antoine m'inspire pour être plus posé et ne pas gueuler. Rester concentré même si je prends un mauvais coup que l'arbitre ne voit pas. C'est important d'avoir une bonne relation avec les arbitres. Ou avec les juges de touche pour nous les ailiers en bord de ligne.”

En clair, le joueur précise qu'il ne cherche pas à devenir la copie des joueurs précédemment cités. Plus précisément, il souhaite s'en "inspirer afin de grandir". De l'autre côté du globe, il y a d'ailleurs un joueur bien particulier qui intéresse Gabin Villière. Toujours dans ses déclarations recueillies par L'Équipe, il déclare : "Je décrypte le jeu du All Black Will Jordan, sa manière de franchir dans toutes les zones du terrain, presque autant au centre que sur son aile."



Un retour en Bleu déjà assuré ?

Devenu une référence en la matière, le joueur du RCT est un adepte des retours au cœur du jeu. Décrochant régulièrement de son aile, il n’hésite pas à venir apporter de la vitesse loin des lignes de touches. Souvent, il se risque même à des efforts plus sombres. Tête la première dans les rucks, sa rage s’exprime aussi par des qualités de grattage et de soutien dans les rucks insoupçonnées pour un joueur de son gabarit. Avec seulement 12 sélections, le joueur reste malgré tout un incontournable de la sélection et du XV de Fabien Galthié.

Un ailier tellement précieux que le sélectionneur n'a même pas essayé de le remplacer en son absence. Malgré la présence de Matthis Lebel et le bon début de saison d'Alivereti Raka, c'est bien Yoram Moefana qui a été préféré à l'opposé de Damian Penaud. Séduisant lors de la tournée au Japon, le Bordelais n'en reste pas moins un centre de formation. Sur l'aile, il donnait l'impression de conserver bien au chaud la place qui reviendra de droit à Gabin Villière au prochain Tournoi des VI Nations.