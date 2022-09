Tuilagi, Villière, SBW... Ces rugbymen qui auraient pu faire d'excellents combattants de MMA

Ce samedi, l'UFC, principale organisation de MMA, débarque à Paris. L'occasion de se pencher sur nos joueurs qui auraient pu y participer dans une autre vie.

C'est une petite révolution dans le monde du sport. Fidèles du rugby, vous ne le savez peut-être pas mais ce samedi soir, Paris et l'Accor Hôtel Arena vont accueillir l'UFC Fight Night. Késako ? Mais si, de près ou de loin, vous n'avez pas pu passer à côté de la principale organisation du monde des arts martiaux mixtes. Celle qui compte où a compté dans ses rangs les phénomènes Khabib Nurmagomedov, Francis Ngannou ou la machine à billets irlandaise Conor McGregor. Si l'on vous en parle aujourd'hui, c'est que la soirée de ce samedi est une première dans l'histoire du MMA, un sport à l'essor hors du commun et qui était encore illégal en France jusqu'en janvier 2020. Résultat, l'UFC Paris est une onde de choc dans l'univers des sports de combat et du sport en général, où plus rien de ne sera comme avant. Un peu comme lorsque vous prenez une droite pleine mâchoire de la vedette française Ciryl Gane.

Pour l'occasion, on a décidé de sélectionner les 5 joueurs de rugby qui auraient fait les meilleurs combattants de MMA selon nous. Prêts, feu, frappez !

Poids lourds : Manu Tuilagi

Le saviez-vous ? L'adversaire de la tête d'affiche de la soirée de samedi, Ciryl Gane, n'est autre que l'Australien Tai Tuivasa, solide garçon de 120kg surnommé "Bam-Bam" pour sa capacité à mettre KO n'importe quel adversaire sur un seul coup. Un beau bébé qui fut d'ailleurs rugbyman professionnel en Australie, puisqu'autrefois joueur des Sydney Roosters en NRL ! D'ailleurs, le physique compact du bonhomme n'est pas sans rappeler celui d'un certain Manu Tuilagi (1m85 pour 112kg), même si le centre anglais est un peu plus affuté que son compère. Un autre garçon d'origine samoane dont le punch n'est plus à prouver. Certains de ses adversaires s'en souviennent encore ; la droite du joueur de Sale n'est pas bonne à prendre. Ses charges dévastatrices non plus. Et c'est en ce sens que le centre aux 43 sélections ferait un parfait combattant poids lourds à l'UFC, une catégorie où les gros strikers (ceux qui utilisent principalement des techniques de percussions) sont particulièrement appréciés. D'autant plus qu'au vu de ses cuisseaux, la lutte de celui qui est visé par le Racing 92 pourrait lui permettre de se sortir de bon nombre de situations difficiles. Allez, bon courage aux guerriers qui croiseront la route de celui qui aurait très bien pu marcher sur les pas de Mark Hunt.

Poids mi-moyens : Cheslin Kolbe

À ses débuts chez les Stormers, Cheslin Kolbe avoisinait les 72kg. Aujourd'hui, le champion du monde 2019 tourne plutôt autour des 80kg, ce qui ne l'empêcherait aucunement de combattre chez les moins de 77kg s'il se préparait pour un combat. Dans une catégorie où détonnent les Kamaru Usman (déchu lors de son dernier combat) ou Khamzat Chimaev, l'ailier sud-africain pourrait faire de sacrés dégâts s'il était un spécialiste des arts martiaux, vu ses aptitudes athlétiques exceptionnelles. L'on citera son punch, son agressivité, ses appuis et bien sûr sa lutte, lui dont le petit gabarit ne l'a jamais empêché de retourner les plus gros grâce à une très bonne technique de plaquage. De plus, de ce que l'on en sait, le lutin de Kraaifontein a une certaine appétence pour la boxe anglaise et n'est jamais du genre à se défiler lors d'une échauffourée...

Poids mi-lourds : Gabin Villière

En poids de forme, Gabin Villière oscille entre 87 et 88kg. Avec son énergie folle, sa hargne inégalable et sa capacité à mettre la tête là où certains ne mettraient pas la main, vous conviendrez que l'ailier du XV de France aurait quelques arguments à faire valoir dans le monde du MMA, en l'occurrence chez les "light heavyweight". D'ailleurs, le Toulonnais a tout de l'archetype du vrai combattant : celui qui ne paye pas de mine mais qui pourrait vous retourner et mettre KO n'importe quel arrogant qui marche un peu trop les pecs en avant. Pour militer afin d'intégrer de dernière minute Gabin à l'UFC Paris, c'est par ici !

Poids moyens : Antoine Dupont

Là, c'est la surprise du chef, tant "Toto" est un gentil pas réputé pour son attrait pour la bagarre. Reste que le capitaine des Bleus est un véritable bison, si robuste du haut du corps et imbougeable grâce à un dos en acier qu'on verrait bien en lui le Khabib du rugby après un stage de quelques mois au Daghestan. Une fois qu'il aura glané les derniers titres qu'il lui manque dans le monde du ballon ovale, le Toulousain songera-t-il a tout gagner dans d'autres sports ? On en doute fort. Mais qu'il le sache, son physique très trapus lui offrirait de beaux atouts chez les poids moyens, grâce à une lutte qu'on imagine d'enfer. D'autant qu'avec ses 85kg, il serait tout en haut de la catégorie en terme de poids. Un avantage non négligeable dans ces sports ou les surcharges pondérales sont réglementées...

Poids lourds : SBW

Pour cette cerise sur le gâteau, à nouveau dans la catégorie reine des poids lourds, on aurait pu souligner l'histoire d'amour qui unit le pilier du Racing Hassane Kolingar et la boxe anglaise. Ou encore les aptitudes en kick-boxing de Camille Chat, champion de France lorsqu'il était enfant. En MMA, s'attaquer aux mollets de Josua Tuisova n'aurait pas été une mince affaire, même pour les meilleurs pratiquants de jiu-jitsu brésilien, qui auraient eu toutes peines du monde à faire tomber la bête du LOU (1m81 pour 113kg). Enfin les "cogneurs" Tomas Lavanini, Eben Etzebeth ou Julien Ory auraient certainement été de sacrés strikers dans une cage. Mais pour coller parfaitement aux exigences de l'UFC et à ces meilleurs poids lourds, que sont Gane et Ngannou, on a choisi de tabler sur un profil grand, athlétique et qui a surtout déjà fait ses preuves dans un sport de combat professionnel. En l'occurrence, qu'aurait dit ce bon vieux Sonny Bill Williams (1m94 pour 108kg) à l'idée de se frotter à des heavyweight dans une cage ? Lui a déjà connu 8 combats (tous victorieux) dans le noble art et propose donc certaines garanties debout. Pour le reste, ses plaquages désintégrants auraient de quoi lui apporter d'autres cordes à son arc, notamment en lutte. Et nul doute qu'avec un peu d'entraînement au sol, l'ancien all black aurait fait un honnête combat de MMA. Peut-être pas jusqu'à l'UFC, mais sans problème dans certaines très bonnes ligues de seconde zone.

