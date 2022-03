VIDEO. TOP 14. D'une charge à la testostérone, Antoine Dupont emporte la défense du LOU sur 20 mètres !

Histoire de faire chavirer un peu plus Ernest-Wallon, Dupont a fait une Dupont à la 79ème minute de jeu face à Lyon, ce dimanche.

Vous le savez, le Stade Toulousain s'est imposé ce dimanche soir face au LOU grâce à son banc XXL. Les entrées de Ntamack, Marchand, Cros et Dupont peu avant la 50ème minute de jeu ont fait la différence dans une fin de rencontre animée à Ernest-Wallon. Dupont ? Pour une fois, tous les yeux n'étaient pas rivés sur celui qui vient tout juste d'être sacré meilleur joueur du Tournoi 2022, mais plutôt sur les internationaux dans leur ensemble, grand chelemards pas plus tard que la semaine dernière. Pourtant, c'est encore Dupont qui a fait lever le stade sur une action dont il a le secret (physique).

RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce à son banc XXL, le Stade Toulousain bat Lyon et retrouve le podium

Alors que Toulouse vient de parachever son succès et récupère un dernier renvoi dans ses 22 mètres, les Rouges et Noirs prennent la pression lyonnaise sur le ruck. C'est alors que Toto choisi d'activer le mode "Byron Kelleher", sorte de cheat code réservé aux demis de mêlée plus larges que hauts et que le Stade a déjà connu par le passé. Il démarre alors au ras rapidement, échappe au peu comode Saghinadze avant d'emporter Regard et Fainga'a sur une quinzaine de mètres, bien soutenu par François Cros "au cul".

Et puis d'un dernier coup de buste, s'extirpe des deux Lyonnais, casse le plaquage de Sopoaga avec la même facilité que Steph Curry pour mettre un panier à 3 points, et trouve la solution sur l'extérieur grâce à une triple sautée. Du Dupont dans le texte, quoi...