RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Grâce à son banc XXL, le Stade Toulousain bat Lyon et retrouve le podium

Après 50 minutes très serrées, le banc du Stade Toulousain aura fait la différence dans cette rencontre au sommet. Une victoire qui permet à Toulouse de se retrouver sur le podium.

Après presque deux mois sans ses meilleurs joueurs, le Stade Toulousain retrouvait (enfin) ses Bleus ce dimanche, pour la réception du LOU. Mais avec le calendrier qui arrive, Ugo Mola a fait le choix d'en mettre un bon nombre sur le banc, afin de ne pas trop les exposer à d'éventuelles blessures. Pour ce faire, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Julien Marchand, Cyril Baille mais aussi François Cros n'ont pas débuté cette rencontre. Des absences qui n'eurent pas beaucoup d'incidence sur le début de match des Toulousains, qui menèrent rapidement 5-0 après un essai du géant australien Arnold. Malheureux sur cette action, le numéro 9 Baptiste Couilloud ne put qu'observer son jeu au pied contré par le deuxième ligne. Heureusement pour le LOU, les Stadistes semblent avoir du mal sur les réceptions de renvois, ce qui profita aux Lyonnais à plusieurs reprises. Mais voilà, l'entame est globalement toulousaine, et après une très bonne séquence, le talonneur Peato Mauvaka franchit à son tour la ligne. De son côté, Lima Sopoaga permet à ses coéquipiers de rester dans le match, en passant notamment 3 pénalités dans le premier acte. Réalistes mais indisciplinés, les hommes d'Ugo Mola virent tout de même en tête à la pause, 16-9.

RUGBY. Top 14. TOULOUSE. Fin du suspens, le sort de Thomas Ramos enfin scelléSi l'entame de cette rencontre était à l'avantage des champions de France en titre, le début de seconde période fut totalement lyonnais. Car après une nouvelle pénalité de Sopoaga, Couilloud se rattrape de son erreur en contrant à son tour un jeu au pied, avant d'inscrire le seul essai de son équipe. Un véritable coup de tonnerre à Ernest-Wallon, puisque le LOU mène à cet instant 16-19 ! Ni une ni deux, Mola décide de sortir l'artillerie lourde, et de faire rentrer consécutivement tous ses Bleus. Résultat ? Le Stade égalise par Ramos quelques minutes après, avant de reprendre l'avantage à la 73ème minute, après un mouvement made in XV de France ! Sur une touche, Ntamack attaque la ligne et perce. Les soutiens sont efficaces, et Dupont fixe et lève le ballon pour Julien Marchand qui transperce à son tour. Et après quelques temps de jeu dans les 22, Dupont sert son arrière Thomas Ramos, qui s'en va inscrire l'essai de la victoire, comme un symbole. Ce dernier inscrira même une dernière pénalité qui privera les Lyonnais du bonus défensif. Score final 27-19.

RUGBY. Top 14. Peut-on envisager des phases finales sans le Stade Toulousain ?Une issue cruelle pour les visiteurs, qui n'auront pas démérité dans cette rencontre. Mais voilà, comme redouté, le banc du Stade Toulousain aura tout changé ce dimanche soir, malgré toute l'abnégation des Lyonnais. Une victoire qui permet à Dupont et ses coéquipiers de retrouver le podium du Top 14, tandis que le LOU occupe la 6ème place, à trois points du 7ème, le Racing 92.