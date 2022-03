RUGBY. Top 14. TOULOUSE. Fin du suspens, le sort de Thomas Ramos enfin scellé

Alors qu’il est encore sous contrat avec le Stade Toulousain, des rumeurs évoquaient un éventuel départ de l’arrière, Thomas Ramos. L’intéressé, lui, a exprimé sa ferme intention de rester dans la Ville rose.

Les arrivées des arrières internationaux Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo dans l’effectif toulousain la saison prochaine avaient laissé planer un doute sur la présence de Thomas Ramos à Ernest Wallon lors de l’exercice prochain. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2023, plusieurs clubs avait ainsi montré leur intérêt pour le joueur de 26 ans. Parmi eux, l’ASM, le RCT et notamment le LOU, par l’intermédiaire de Xavier Garbajosa, prochain entraineur des Lyonnais, qui semblait avoir pris de l’avance dans le dossier ces derniers jours. Mais récemment, l’ancien columérin s’est exprimé dans les colonnes du Midi Olympique au sujet de son avenir et il le confirme, il restera sur les bords de la Garonne : « Je suis sous contrat et je serai là le 1er juillet. » Également questionné sur la féroce concurrence qui s’annonce au poste d’arrière la saison prochaine, le joueur de 26 ans se dit prêt à ferrailler pour obtenir sa place : « J’accepte la concurrence et je suis prêt à y faire face. »

Top 14. Toulouse. Face à la concurrence de Jaminet, Thomas Ramos hésiterait-il à prolonger ?

Si du côté du joueur, un doute a surement du plané, du côté du staff, la possibilité de laisser partir son joueur n’a jamais été envisagée. L’arrière toulousain, titulaire indiscutable et buteur attitré depuis plusieurs années, est un élément phare du vestiaire haut-garonnais, comme l’a confirmé Didier Lacroix en décembre dernier : « Il est un joueur majeur de notre groupe ». Après avoir scellé le futur de son arrière pour l’année suivante, le staff du Stade Toulousain, selon le Midi Olympique, souhaiterait prolonger le bail du joueur de 26 ans. Cette prolongation se conjuguerait parfaitement à la récente vague de prolongations de contrats des cadres toulousains. Si des discussions ont été entamées par les deux parties, à l’heure actuelle, aucun accord n’a encore été trouvé. Affaire à suivre…

RUGBY. Equipe de France. Avec seulement 16 minutes de jeu, Ramos peut-il espérer mieux en Bleu ?