RUGBY. Equipe de France. Avec seulement 16 minutes de jeu, Ramos peut-il espérer mieux en Bleu ?

Remplaçant à 5 reprises lors du tournoi 6 Nations, Thomas Ramos n’a joué que 16 petites minutes. On s’est alors posé la question si l’arrière toulousain pouvait espérer à mieux en équipe de France.

Prêté du côté de Colomiers lors de la saison 2016/2017, le jeune arrière avait accompli une saison pleine dans l’antichambre du TOP 14 avant de revenir du côté de la Ville rose. Un retour plus que réussi, puisqu’à 22 ans, avec pas moins de 22 titularisations pour presque 1800 minutes jouées, le natif de Mazamet s’était fait remarquer grâce à des copies de haute voltige. Des prestations qui l’amèneront dès l’année suivant à porter le maillot bleu lors du tournoi des 6 Nations 2019. Il participera également à la Coupe du monde au Japon la même année. Oui, mais voilà, le Toulousain n’a jamais réussi à s’imposer au poste et a vu par 3 fois des hommes en forme lui piquer la place de titulaire. En 2020 par Anthony Bouthier qui réalisait une saison pleine avec le MHR, en 2021 par le retour inattendu en très grande forme de Brice Dulin. Cette année, c’est la jeune étoile montante Melvyn Jaminet qui a occupé le poste et qui n’a laissé que quelques petites miettes au numéro 15 haut-garonnais. Mais, de par la concurrence et ses prestations actuelles, l’ancien Columérin peut-il espérer mieux sous le maillot frappé du coq ?

