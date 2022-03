Top 14. Toulouse. Face à la concurrence de Jaminet, Thomas Ramos hésiterait-il à prolonger ?

Dans les colonnes de La Dépêche, Didier Lacroix a voulu se montrer rassurant sur la prolongation de Thomas Ramos. Pourtant, le dossier traîne, la faute peut-être à l'arrivée prochaine de Melvyn Jaminet.

FRANCE RUGBY. Jaminet est-il l'artilleur que les sélectionneurs rêvent d’avoir ?Sauf improbable retournement de situation, Melvyn Jaminet sera bien toulousain la saison prochaine. L'actuel arrière du XV de France devrait donc quitter l'USAP en fin de saison pour rejoindre la Ville rose et l'actuel champion de France en titre. Au détriment de Thomas Ramos ? Peut-être. En effet, La Dépêche nous apprend ce jour que cela coincerait pour la prolongation de l'actuel arrière des Rouge et Noir malgré la volonté du club de le garder. Ce dernier qui devra faire face à la concurrence de Jaminet sera en fin de contrat en juin 2023. Toujours pour La Dépêche, Didier Lacroix assure que Ramos restera un premier choix : ''Si demain matin, Thomas Ramos et Melvyn Jaminet sont au Stade Toulousain, Ramos jouera et pas encore Jaminet parce que Thomas a déjà l'expérience de ce club. Si Thomas avait prolongé, peut-être que... C'est le premier qui dégaine !''. Doit-on là comprendre que si Ramos avait prolongé plus vite, le Stade Toulousain ne se serait jamais penché sur Melvyn Jaminet ? Possible. Pour rappel, Ramos est sur les tablettes de Lyon et de Toulon.

POINT TRANSFERTS. Thomas Ramos intéresse Lyon et Toulon, Sinzelle vers le MHR ?

Enfin, le président du Stade Toulousain a précisé que Romain Ntamack devrait bien poursuivre au Stade Toulousain, sa prolongation faisant ''partie des cibles qu'on a priorisées depuis le début''. Pas d'inquiétudes pour les supporters du Stade Toulousain de ce côté-là, le club ayant verrouillé son joyau. RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Envoyé à Toulouse, le dossier Melvyn Jaminet n'est pas encore clarifié