RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Envoyé à Toulouse, le dossier Melvyn Jaminet n'est pas encore clarifié

Le président de l'USAP François Rivière est revenu sur le potentiel départ de l'arrière tricolore Melvyn Jaminet vers le Stade Toulousain.

TRANSFERT. Top 14. Melvyn Jaminet jouera au Stade Toulousain l'année prochaineEn plein Tournoi des 6 Nations avec l'équipe de France, Melvyn Jaminet pourrait remporter avec les Bleus un premier Grand Chelem depuis douze ans. Un parcours incroyable pour un joueur qui était l'an passé en Pro D2. En l'espace de quelques mois, l'arrière de l'USAP est entré dans une nouvelle dimension grâce à des prestations de haut vol. "La quasi-totalité des présidents de clubs de Top 14 m'ont passé un coup de fil pour me parler de Melvyn", confie le président catalan François Rivière via L'Indépendant. Le fait que le numéro 15 dispose d'un contrat de trois ans à Perpignan ne fait plus peur à la concurrence. Surtout quand il existe des clauses de sortie. "Quelle sera la décision de Melvyn Jaminet à la fin de la saison ? Je ne la connais pas." Pourtant, le Tricolore a été annoncé à Toulouse en septembre dernier. Selon Rivière, il n'y aurait pas de négociation avec le champion de France. Et ce, même s'il a discuté avec son homologue Didier Lacroix.



Pour l'heure, Jaminet est concentré sur ses performances avec les Bleus. Ce que son président comprend très bien. Mais ce dernier affirme que "le sujet "Jaminet" sera certainement clarifié" après le Tournoi des 6 Nations. Une manière pour tout le monde d'avoir l'esprit clair pour terminer la saison correctement. "S'il doit y avoir négociation, c'est avec Melvyn Jaminet car il a pris un engagement vis-à-vis du club. S'il décide de modifier cet engagement, c'est à lui d'en parler avec le club." Rien ne semble donc officiel pour le moment. Un accord oral a pu être donné par le joueur au Stade Toulousain sans qu'il en informe son employeur actuel. Mais l'arrière comme son club ont besoin de clarifier les choses pour envisager l'avenir sereinement. L'USAP se bat pour sa survie en Top 14. Actuellement 13e du classement, Perpignan n'est qu'à trois longueurs de la 11e place. Tout est possible et il faudra un Jaminet à son meilleur niveau pour éviter la relégation.