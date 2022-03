FRANCE RUGBY. Jaminet est-il l'artilleur que les sélectionneurs rêvent d’avoir ?

Buteur souvent décisif face aux perches, il ne se passe pas un match sans que Melvyn Jaminet enquille les points au pied en équipe de France.

Face au Pays-de-Galles, le Catalan a fêté sa dixième sélection sous le maillot Bleu. Un nombre à deux chiffres qui est bien loin de représenter son rendement au pied. Sur sa dizaine, il a déjà inscrit la bagatelle de 133 points. Ces derniers ont tous été passés par la botte de l’arrière. Si aucun essai ne vient compléter ce tableau, le nombre d’unités force le respect. Cependant, sur ses deux derniers matchs, l’artilleur a subi un plus triste 6/10 face aux perches. VIDEO. 6 Nations. Jelonch conclut une superbe action initiée par une relance de feu de Jaminet

Galthié, béni par son buteur ?

Mais quelques contre-performances ne sauraient enlever au joueur les records qu’il a déjà glanés. Avant lui, aucun international tricolore n’avait atteint son compte de manière aussi précoce. Le joueur pourrait même rentrer dans les livres d’histoires liés à la tunique frappée du coq. S’il réalise un match (très) plein et inscrit au moins 16 points face aux Anglais le 19 mars prochain, il atteindrait les 149 points inscrits en sélection. Ainsi, il égalera, ou dépassera, Maxime Machenaud au classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire du XV de France. Il rentrerait dans le top 20 des meilleurs canonniers à la tunique bleu roi.

Avec deux années à la tête du groupe France, Fabien Galthié a eu le temps d’expérimenter des choses. Après l’arrivée du joueur de l’Usap dans son effectif, il déclarait sur Canal + qu’il était un “OVNI”, au même titre que Gabin Villière ou Mohamed Haouas avant lui. Échauffé en Australie, Melvyn Jaminet aurait reçu le plus solide soutien de son sélectionneur. Selon des propos rapportés en septembre 2021 au Canal Rugby Club, ce dernier aurait tenu un discours très confiant au Catalan après sa boulette à la fin de son premier test. L’entraîneur des Bleus aurait dit : “non seulement tu vas rejouer, mais en plus tu vas buter. Et ça, car tu es à cent pour cent et que tu es le meilleur buteur”. Une grosse centaine de points plus tard, il semble que l’ancien demi de mêlée ne se soit pas trompé.

VIDEO. Fabien Galthié à la recherche du prochain ovni tricolore en Nationale ?

Par ailleurs, peu de buteur ont plus apporté à leur sélectionneur auparavant. Aux travers des différentes ères récentes du rugby français, seulement un joueur fait mieux que les 133 pions bouclés par le champion de Pro D2 2021. Depuis le dernier titre majeur, quatre patrons se sont suivis à Marcoussis. Si pour Fabien Galthié, son meilleur atout face aux perches est Melvyn Jaminet, qu’en est-il des autres ? Pour chaque sélectionneur, quel joueur lui a le plus apporté face aux perches ?

Une mire mieux réglée qu'avant ?

Pour Guy Novès et Jacques Brunel, la balade a été courte. Mais, elle était tout de même longue de deux années, soit autant que la longévité actuelle de Fabien Galthié. Sous le règne de l’ancien entraîneur toulousain, c’est Camille Lopez qui a le plus enquillé. Il a complété 67 points sous le mandat de l’homme le plus titré du rugby français.

Pour son successeur, l’ancien maître à jouer des Italiens avait pu compter sur les bottes de Romain Ntamack et Baptiste Serin. Les deux cumulent 52 points sous la tunique Bleue pendant le mandat de Brunel. Actuellement, Ntamack est le second meilleur buteur de l’ère Fabien Galthié avec 91 unités au compteur sur un laps de temps similaire. RUGBY. TOP 14. Maxime Machenaud : ''J'avais envie de connaitre un stade plein tous les week-ends''

Des chiffres qui montrent que toutes les bottes n’ont pas le même impact selon les cordonniers. Si certains pratiquent un jeu qui place le buteur au centre de ce dernier, pour d’autres celui-ci n’est qu’un complément à une domination initiale espérée. Pour un mandat complet, Philippe Saint-André a eu sous sa houlette un joueur qui lui a glané plus de 133 points. Il s’agit de l’emblématique Frédéric Michalak. Meilleur réalisateur de l’histoire des Bleus, il a gracieusement offert 184 de ses 436 unités à “PSA”. Un total qui reste assez faible quand on prend en compte le fait que l'ancien toulonnais a évolué 4 ans sous l'ère Saint-André.

Cependant, depuis le dernier Tournoi des VI Nations victorieux (2010), aucun joueur n’a inscrit autant de points que Melvyn Jaminet en l’espace de seulement 12 mois. Record absolu alors ? Non, bien loin de là. En effet, en 2003 le jeune Michalak avait enquillé à tout va. Sur une seule année civile, il enregistrait le nombre impressionnant de 160 points pour un total de 12 matchs joués. Absent durant une partie du tournoi, il se rattrape durant la Coupe du Monde de la même année. Mais que le nouveau sniper des Bleus ne se démoralise pas, car avec le Tournoi, l’année ne fait que commencer.