VIDEO. Fabien Galthié à la recherche du prochain ovni tricolore en Nationale ?

Désormais habitué à rendre visite à des clubs amateurs, Fabien Galthié s’est déplacé en Charentes pour rencontrer les joueurs de l’Union Cognac Saint-Jean-d’Angély.

Après le Rugby Club de Luzech, c’est au tour de l’Union Cognac Saint-Jean-d’Angély d’accueillir le sélectionneur du XV de France. France 3 Nouvelle-Aquitaine a suivi de près cette rencontre entre les hommes de Fabrice Landreau et l’ancien international français. Durant toute une matinée pleine d’humour et de bienveillance, ces joueurs de nationale ont pu échanger sur quelques aspects tactiques et techniques avec le sélectionneur. Une visite qui s’est d’ailleurs vite concrétisée par un entraînement « made in Galthié », pour le plus grand bonheur de Fabrice Landreau : « Il aura le petit détail différent qui va peut-être plus les percuter, et l’important aujourd’hui, c’est qu’à travers ce court échange ils puissent retenir quelque chose ». Une venue rapide, mais saluée par les Charentais, à l’image de Maxime Gau, talonneur de l’UCS Rugby, qui se réjouissait au micro de France 3 de la venue de Fabien Galthié : « Pour un petit club comme Cognac, c’est une grande fierté de recevoir ce qui est l’élite en France ». Un plaisir partagé par le sélectionneur, qui ne se lasse pas de ces rencontres avec des clubs amateurs.

Car des visites comme celle effectuée à l’UCS Rugby, Fabien Galthié en fait régulièrement (environ une fois par mois) ! En effet, cela lui permet de partager son savoir et ses conseils au maximum, ainsi que de rester proches du rugby amateur et de sa formation. Une proximité à laquelle tient le natif de Cahors, qui voit en la nationale non seulement un réservoir énorme pour la Pro D2 et le Top 14, mais également un moyen pour des joueurs à l’éclosion tardive, de se révéler au grand jour : « La Nationale (...) va permettre à pas mal de joueurs qui n’ont pas pu sortir par les voies classiques des centres de formation, de toucher encore cette formation. Il faut qu’on les suive, nous on a des mecs qui viennent de là ». L’objectif est donc clair ici ; au-delà de partager ses compétences, Galthié veut repérer des joueurs à fort potentiel, qui sont passés sous les radars des centres de formation. Des cas non isolés et qui rappelle celui de Gabin Villière, encore pensionnaire de fédérale 1 sous les couleurs de Rouen en 2019. Gabin Villière : Comment un joueur peut-il devenir international sans être repéré par un centre de formation ?

Mais en attendant de découvrir son prochain ovni, il ne serait pas étonnant que Galthié continue son tour de France des clubs amateurs, avant de préparer les matchs internationaux de novembre, qui verront la France affronter l’Argentine, la Géorgie, ainsi que la Nouvelle-Zélande.