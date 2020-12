Gabin Villière : Comment un joueur peut-il devenir international sans être repéré par un centre de formation ?

Villière, passé de la Normandie à joueur en Equipe de France. Un parcours avec plein de crcohets pour finir par marquer l'essai

Le sujet Gabin Villière est bien connu du Rugbynistère. Nous avons eu la chance de voir la pépite martyriser les défenses de Fédérale 1 dès 2016, à l’image de celle de Bagnères de Bigorre.



Nous avions ainsi profité de quelques réceptions de match pour l’interroger et réaliser qu’il n’avait jamais réussi à être sélectionné pour les détections pour les centres de formation. La raison ? Selon lui, il était formé comme demi-de-mêlée à Viré et profitait de ce poste pour toucher le plus de ballons possible, casser les lignes, plutôt que de faire jouer ses partenaires. Il s’était ainsi présenté aux clubs pros avec une qualité de passe digne de Bergamasco contre l’Angleterre.



Les responsables de centres de formation n’ont pas eu le nez creux de Richard Hill, à Rouen, qui a su exploiter les qualités d’explosivité de Gabin Villière, en lui faisant porter les maillots numéros 13 ou 14. La machine Villière était lancée avec 26 essais en 23 matchs lors de la saison 2016-2017. Alors qu’il y avait 30 contrats professionnels à Rouen, le jeune Gabin n’est à l’époque que sous convention avec le club, et continue ses études de STAPS comme il nous l’avait exprimé en interview.



Il rêvait de jouer à haut niveau. Il a concrétisé ce rêve même si le chemin a été sinueux. On ne lui a pas ouvert la porte, alors Gabin Villière est passé par la fenêtre. Fédérale 1, France à 7, Toulon, Equipe de France… et un nouvel objectif France 2023 qui pointe le bout de son nez. Sa détermination et son punch ont tout pour séduire le public français, qui aime les ailiers combatifs en attaque comme en défense. Collazo dans ce reportage Canal+ n’est pas avare en compliments pour son jeune joueur.