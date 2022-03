VIDEO. 6 Nations. Jelonch conclut une superbe action initiée par une relance de feu de Jaminet

L'équipe de France a inscrit le premier essai du match entre le Pays de Galles et la France à Cardiff. Jelonch a été à la conclusion d'une relance de Jaminet.

L'équipe de France a pris le match à son compte avec un essai dès l'entame face au Pays de Galles. Tout est parti d'une relance de Meylvin Jaminet qui a servi Villière sur son aile. Le jeu a rebondi puis les Bleus ont parfaitement joué le coup au large. On a retrouvé l'arrière français après deux passes rapides de Moefana et Fickou. Le Catalan a bien fixé pour le 3e ligne Anthony Jelonch en position d'ailier. Le Toulousain n'avait plus qu'à mettre les cannes pour entrer en Terre promise.