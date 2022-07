RUGBY. Riner, Hinault… Ces sportifs qu'on aurait aimé voir sur un terrain (certifié sans footeux)

Bien qu'ayant choisi un autre sport, certains athlètes auraient pourtant pu s'éclater au rugby. Du moins, on aime l'imaginer...

Loin d'être le plus imposant, "le Blaireau" aurait pu devenir un demi de mêlée bien accrocheur, comme on les aime. 5 fois vainqueur du Tour de France, le Breton s'était d'ailleurs fait une sacré réputation dans le peloton. Au caractère plutôt teigneux, Hinault se serait certainement frotté à de nombreux avants, et ce sans hésiter. En témoigne cette fameuse 5ème étape de Paris-Nice 1984, dans laquelle Bernard Hinault se confronta virilement avec des manifestants bloquant la route. Imaginez un seul instant, Hinault faire face à la malice et aux provocations de Rory Kockott. Avouez que ça donne envie.

Numéro 8 : Teddy Riner

Le troisième ligne centre du Japon Tevita Tatafu (1 mètre 84, 116 kg) vous a impressionné ? Imaginez maintenant le triple champion Olympique de Judo, Teddy Riner, occuper ce même poste. Du haut de ses 2 mètres 04 et de ses 131 kilos, le Français de 33 ans aurait fait des ravages sur un terrain de rugby. Très massif, le passer en défense aurait certainement été très compliqué, lui qui a une envergure de 2,12 mètres. Une chose est sûre, ses départs de mêlée n'auraient pas été une partie de plaisir pour les ouvreurs adverses.

Certainement le plus grand boxeur de tous les temps avec Mohamed Ali, Mike Tyson se serait amusé sur le rectangle vert. Doté d'un physique très trapu au pic de sa forme (1 mètre 78 pour 99 kilos à 18 ans), Iron Mike aurait été le Camille Chat américain ! Sa tonicité et son agressivité auraient fait de lui un rugbyman à part. En revanche, pas sûr qu'avec son tempérament, Kid Dynamite aurait terminé beaucoup de rencontres...

Ailier : Usain Bolt

Forcément, difficile de faire cet article sans parler de l'homme le plus rapide au monde ! Car oui, le rugby est avant tout un sport d'évitement, dans lequel avoir des joueurs rapides est un atout non-négligeable. Et qui d'autres qu'Usain Bolt pour finir des actions en bout de ligne ? De plus, son physique athlétique (1 mètre 95, 87 kg) lui permettrait d'encaisser assez facilement les contacts. Après s'être essayé au foot, pourquoi pas au rugby ?

VIDEO. Insolite : Usain Bolt clame son soutien pour une équipe de rugby française Deuxième ligne : Shaquille O'Neal

Qui de mieux que le géant basketteur Shaquille O'Neal pour terminer ce top ? Si vous ne le connaissez pas, Big Shaq c'est 2, 16 mètres, pour plus de 147 kilos (et un 63 en pointure de chaussure) ! Des mensurations dingues, qui parlent pour lui. Si sa mobilité sur un terrain de rugby aurait pu poser problème, aucun doute en revanche quant à la puissance qu'il aurait pu amener dans un pack. Un numéro 5 bien dense, avec lequel pas grand monde aurait aimé se frotter...

RUGBY. 1m94, 95kg et appelé chez les Bleus : ce footeux aurait dû jouer au rugby !Mis à part ces 5 athlètes, d'autres auraient également pu se montrer utile sur un terrain de rugby : l'on pense au combattant français Ciryl Gane, à l'ancien handballeur Didier Dinart, ou encore au joueur de volley-ball Earvin Ngapeth.