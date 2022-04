Top 14. VIDÉO. En feu, Gabin Villière montre qu'il n'a pas peur de se chauffer avec les avants

Ce samedi, Toulon est venu à bout de Toulouse au Vélodrome (19-15). Une rencontre qui a vu les ''petits'' Baptiste Germain et Gabin Villière s'en prendre respectivement à Etzebeth et Elsdadt.

Le Toulon-Toulouse n'aura peut-être pas été la plus belle rencontre de la saison en termes de jeu. Mais dans l'intensité, les deux équipes ont répondu présentes, se livrant un combat acharné, remporté finalement de justesse par les Varois dans un Vélodrome incandescent. Un match qui aura parfois débouché sur quelques légers accrochages comme cela est devenu courant dans le monde du rugby.

En revanche, ce qui nous a surtout marqué, reste le courage (ou la folie) des petits gabarits que sont Baptiste Germain ou Gabin Villière. En seconde période, le demi de mêlée toulousain (1m74-80kg), s'est confronté à Eben Etzebeth (2m03, 122kg) ! Oui, vous avez bien lu. Le jeune numéro 9 né à Bordeaux, ne s'est pas dégonflé face à l'un des joueurs les plus impressionnants (et terrifiants) de la planète ovale. Surtout, le joueur toulousain particulièrement agacé, ne semblait pas décidé à se calmer face au golgoth sud-africain. De même pour Gabin Villière (1m80-93kg), quelques minutes plus tard qui s'en est pris à Rynhardt Elstadt (1m98, 120kg) à la sortie d'un ruck, lançant le ballon à la figure du flanker sud-africain. Preuve que les ''petits'' gabarits ne se laissent pas faire face aux mastodontes de ce sport. D'autres diront qu'ils ne se seraient permis pareil comportement 20 ans en arrière, quand les bagarres ne ressemblaient pas à de simples accrochages.