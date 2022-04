Top 14. Toulon. Étincelant face à Toulouse, Charles Ollivon pourrait rapidement redevenir un cadre des Bleus

Charles Ollivon a impressionné face au Stade Toulousain ce samedi au Vélodrome. Et le flanker toulonnais pourrait bien retrouver le XV de France plus vite que prévu.

Est-ce le grand retour sur le devant de la scène de Charles Ollivon ? Tout porte à le croire. Revenu sur les terrains face à Montpellier le 12 mars dernier, le capitaine du XV de France (Dupont a endossé ce rôle durant sa blessure), impressionne à chacune de ses sorties. ''C'est aussi le moment de rendre hommage à Charles Ollivon. Il revient dans le jeu, il a été très bon pour son retour à la compétition après de longs mois d'absence'', déclarait par ailleurs Fabien Galthié en mars dernier. Des paroles révélatrices de la bonne forme du moment de l'ancien bayonnais, après s'être pourtant rompu les ligaments croisés le 5 juin dernier, lors de la dernière journée de Top 14 à Castres. Et pour cause, le natif de Saint-Pée-sur-Nivelle a, depuis, enchaîné 5 matchs, tous comme titulaire et n'a connu qu'une seule défaite, à Biarritz en Challenge Européen. Surtout, le troisième ligne de 28 ans réalise des matchs pleins, et tient sans soucis les 80 minutes à haute intensité. À tel point qu'il a, samedi dernier, éclaboussé la rencontre de toute sa classe face à Toulouse, réalisant une performance XXL.

Il suffit de regarder les stats pour s'en rendre compte. Contre les Toulousains, Ollivon a brillé au cours des 80 minutes qu'il a passé sur le pré. Déjà offensivement. Midi Olympique nous apprend que le joueur a effectué 12 courses tout au long de la rencontre et gagné 39 mètres, pour 1 défenseur battu. Mais c'est surtout son abattage défensif qui est encore une fois mis à l'honneur. Le flanker a effectué 11 plaquages pour seulement un seul manqué. Bref, une partition impeccable qui prouve que le joueur du RCT a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Mais aussi, il a éclipsé Anthony Jelonch, dans le duel à distance avec le Toulousain. Des deux numéros 7, Ollivon est celui qui aura fait la meilleure impression. Face à l'un donc, de ses concurrents directs sous le maillot bleu.

Charles Ollivon prend donc rendez-vous avec les échéances futures et pourrait, s'il venait à réitérer ce genre de performance, retrouver son capitanat plus vite que prévu. Si son club réalise une remontée fantastique au classement, rien n'indique aujourd'hui, à deux journées de la fin, que le RCT fera partie des 6 équipes qualifiées en fin de saison. Et même si cela venait à être le cas, pas sûr que la formation varoise accèderait à la finale. Dans ce cas, Ollivon pourrait faire partie de la tournée au Japon et retrouver les Bleus, un an et demi après les avoir quittés, lors de ce Tournoi 2021 achevé à la deuxième place. En tant que capitaine ? Fort probable. Dans le cas contraire et si Toulon venait à jouer une finale de Top 14, Charles Ollivon devrait encore un peu patienter avant de retrouver les Bleus. Mais une chose est sûre, Fabien Galthié risque avoir de sacrés maux de tête au moment de composer sa troisième ligne dans les mois à venir. Car les talents ne manquent pas.

