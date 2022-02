RUGBY. Doit-on s'inquiéter pour la place de Charles Ollivon en Équipe de France ?

Capitaine désigné des Bleus depuis que Galthié en est à la tête, Charles Ollivon, actuellement blessé, n'a plus disputé de match avec le XV de France depuis le dernier Tournoi.

Le parcours de Charles Ollivon en professionnel a tout de singulier. Propulsé très rapidement sur le devant de la scène (premier match en Top 14 à 19 ans), Ollivon s'impose comme un titulaire en puissance à Bayonne. Mais voilà, le club basque descend en Pro D2, et celui qui a débuté le rugby à Saint-Pée-sur-Nivelle décide de rejoindre le RCT en 2015. Le troisième ligne performe du côté de la Rade, mais se blesse gravement en 2017, ce qui l'éloignera des terrains pendant presque un an et demi (ce dernier ayant rechuté plusieurs fois). Un énorme coup dur, qui n'arrêtera cependant pas Ollivon, qui revient en forme dès mars 2019. Et après de très bons matchs, il sera finalement appelé par Jacques Brunel pour disputer le Mondial au Japon. Ce retour incroyable, jumelé à son état d'esprit exceptionnel, poussent Fabien Galthié à le choisir comme LE capitaine des Bleus. Une récompense amplement méritée, d'autant que le joueur du RCT ne déçoit jamais sous le maillot tricolore. Malheureusement, Charles Ollivon se blesse gravement au genou en fin de saison dernière, ce qui l'empêchera de disputer la tournée d'été en Australie, mais également celle d'automne ainsi que le Tournoi. Pendant ce temps, d'autres joueurs (comme Jelonch) ont véritablement explosé chez les Bleus, profitant de l'absence d'Ollivon. Si ce dernier a repris l'entraînement collectif il y a peu, doit-on s'inquiéter pour sa place en Équipe de France ?

Lors de sa convalescence, Charles Ollivon a néanmoins pu voir ses coéquipiers réaliser des performances incroyables durant cet automne (face aux Blacks notamment), mais également face à l'Irlande la semaine passée. Des rencontres au sommet, où l'on a vu la troisième ligne du XV de France (Cros, Jelonch et Alldritt) très à son avantage. Cette dernière semble même parfaitement complémentaire : il ne sera donc pas aisé pour Ollivon de se refaire une place dans le pack des Bleus, d'autant que les remplaçants au poste (notamment Cretin, voire Flament qui peut également occuper ce poste) donnent également satisfaction. De plus, on ne sait jamais réellement comment le joueur va revenir après une aussi longue blessure, à un peu plus d'un an du Mondial en France. Néanmoins, le talent et le leadership d'Ollivon devraient tout de même lui permettre d'être rappelé par Fabien Galthié, que ce soit en tant que titulaire ou bien en tant que finisseur de luxe.

Comme on vous l'a rappelé juste au-dessus, Charles Ollivon a déjà connu ce genre de situation. Quasiment perdu pour le rugby, le Toulonnais est passé en un rien de temps réserviste chez les Bleus, puis titulaire indiscutable pendant le Mondial. Son mental d'acier lui permet de toujours croire en ses objectifs, peu importe les conditions qui l'entourent. De plus, et contrairement à la dernière fois, Ollivon aura un peu plus de temps pour faire ses preuves, lui qui devrait rejouer en club dans quelques semaines. Il pourra donc largement postuler pour la tournée de cet été au Japon, d'autant que les finalistes du championnat ne seront pas sélectionnés. Une bonne nouvelle pour l'ancien Bayonnais qui a peu de chances de se qualifier en finale avec son club, à l'inverse de ses concurrents directs (Cros, Jelonch, Alldritt, Woki etc...). Ces deux matchs lui permettront de retrouver du rythme au niveau international, et seront d'une importance capitale pour la suite. Car en effet, le Toulousain Anthony Jelonch s'était montré stratosphérique durant la tournée en Australie, ce qui lui a fait définitivement gagner une place dans le XV de France.

RUGBY. 6 Nations. Charles Ollivon est-il encore le capitaine de l'équipe de France ?Vous l'aurez compris, nous ne sommes que peu inquiets concernant le retour d'Ollivon sous le maillot tricolore. Néanmoins restons prudents, car le dernier come-back d'Ollivon en équipe de France s'était fait dans une troisième ligne bien moins dominante qu'aujourd'hui. Les choix du staff ne se feront sûrement pas par rapport au niveau des joueurs (qui est sensiblement le même), mais bien par rapport au profil de ces derniers, selon les adversaires qu'ils rencontreront. Pas sûr que l'on revoit tout de suite Ollivon en tant que titulaire indiscutable, d'autant qu'Antoine Dupont remplit parfaitement le rôle de capitaine des Bleus.

