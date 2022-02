RUGBY. L'Équipe de France a-t-elle la meilleure troisième ligne du monde ?

Avec Alldritt, Cros, Jelonch, mais également Cretin, Woki et potentiellement Macalou, le XV de France a-t-il la meilleure troisième ligne du monde ?

Encore énorme face à l’Irlande, la troisième ligne des Bleus est aujourd’hui l’une des plus performantes. Composée de François Cros, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, elle a été de tous les combats, cumulant 35 plaquages (dont 16 pour Jelonch). Elle a par ailleurs totalement éclipsé la troisième ligne irlandaise, pourtant composée de Van der Flier, Doris et Conan. Sans compter l’entrée de Dylan Cretin, qui a tenu parfaitement son rang dans une fin de match tendue. Mais au-delà de cette rencontre, les troisièmes lignes du XV de France sont d’une régularité exemplaire, tout en étant toujours aussi complémentaires au fil du temps. Car entre Cros qui excelle en défense et dans les airs, Jelonch qui allie parfaitement puissance et vitesse, et Alldritt qui ne cesse de faire avancer les Bleus sur le plan offensif et défensif, Fabien Galthié possède aujourd’hui l’une des troisièmes lignes les plus intéressantes du moment. De là à être la meilleure du monde ?

Équipe de France. ANALYSE. Pourquoi Gaël Fickou est-il indispensable chez les Bleus ? De la qualité, mais aussi de la quantité…

Si on vous a déjà présenté brièvement les trois joueurs qui semblent les titulaires à l’heure actuelle, il ne faut pas oublier que d’autres joueurs de classe mondiale poussent derrière. On pense notamment au Lyonnais Dylan Cretin, qui sait tenir tête à n’importe quel adversaire. On l’a notamment vu très précieux dans le domaine de la touche face à l’Irlande et aux Blacks. Nous pouvons également citer le Parisien Macalou qui, même s’il n’a pas encore su s’affirmer au niveau international, est actuellement l’un des meilleurs joueurs du Top 14. Doté d’un profil assez atypique (très rapide pour un avant, mais également redoutable en défense et en touche), le natif de Sarcelles est un véritable facteur X, et nul doute qu’il a totalement sa place dans le collectif tricolore. Enfin, un mot pour le capitaine de l'équipe de France, actuellement blessé : Charles Ollivon. Gravement touché en mai dernier, le Toulonnais était avant sa blessure l’un des tauliers du système de Galthié. Titulaire indiscutable de par son état d’esprit, mais surtout grâce à ses qualités sur le terrain, Ollivon est l’un des troisièmes lignes les plus complets du monde. Capable de jouer aussi bien flanker que numéro 8, son retour amènera encore un peu plus de concurrence à un poste qui en déborde déjà. Avec tout ce beau monde, on comprend mieux pourquoi Fabien Galthié décide depuis 4 matchs maintenant de titulariser Cameron Woki (troisième ligne de formation) en seconde ligne. Une manière d’apporter de la mobilité dans le pack français, tout en alignant les meilleurs joueurs possibles sur la pelouse…

6 Nations. Baille, Villière et Alldritt font l'unanimité dans l'équipe type de la 2e journée Quid des autres troisièmes lignes ?

On l’a bien compris, la France possède un vivier énorme en troisièmes lignes. Des joueurs qui sont à la fois excellents et réguliers, et qui ont tenu tête à ce qu’il se fait de mieux au monde. On pense forcément au match de l’Irlande, mais également à celui du mois de novembre, face à la Nouvelle-Zélande. Composée de Ioane, Cane et Savea, la troisième ligne des All Blacks avait été dépassée dans tous les compartiments du jeu par l’envie des Français. Seul Ardie Savea avait surnagé dans cette rencontre, mettant plusieurs fois à mal la défense tricolore (1 essai). Mais mise à part le joueur des Hurricanes, personne n’avait résisté aux plaquages dévastateurs de Jelonch, Cros et Alldritt. Néanmoins, ce n’était qu’une rencontre, sans oublier que la Nouvelle-Zélande est arrivée émoussée au Stade de France. Cela n’enlève en rien la performance majuscule des Bleus, mais il faut tout de même relativiser. D’autant que le XV de France n’a pas encore affronté l’Afrique du Sud sous l’ère Galthié, qui possède l’une des troisièmes lignes les plus puissantes et les plus agressives au monde (Kolisi, Smith et Vermeulen). Vous l’aurez compris, pour devenir les meilleurs, le chemin est encore long. Mais les Cros, Jelonch, Alldritt et cie auront bientôt l’occasion de faire parler une nouvelle fois leur talent, face au XV du Chardon, le 26 février. La troisième ligne de l’Écosse est elle-même redoutable, même si Ritchie (blessé contre l’Angleterre) est forfait, tandis que Fagerson (blessé contre le Pays de Galles) est lui incertain.

6 Nations. VIDÉO. L'essai de filou de Jelonch pour lancer le Tournoi des Bleus !