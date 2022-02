6 Nations. VIDÉO. L'essai de filou de Jelonch pour lancer le Tournoi des Bleus !

Alors que la France, dominée dans l'agressivité, vivait un début de match compliqué et était menée par l'Italie (3-7) sur sa pelouse, Antony Jelonch est venu lancer le Tournoi des Bleus sur une interception. Les Italiens bénéficient alors d'une touche sur leur 40 mètres. Or, le ballon est cafouillé et Varney subit la pression. Le demi de mêlée italien tente une passe sur le pas mais se fait intercepter par un Anthony Jelonch opportuniste, qui vient inscrire le premier essai des Bleus. Un essai non-transformé par Melvyn Jaminet.

"OOOO It's intercepted"



Jelonch reads the pass and touches down for France's first of the game!#FRAvITA #GuinnessSixNations pic.twitter.com/6spkPP72oW