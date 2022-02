RUGBY. Top 14. Toulon. Charles Ollivon plus que jamais proche d'un retour sur le pré

Le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon voit le bout du tunnel après sa blessure. Franck Azéma espère pouvoir compter sur lui dans les semaines à venir.

RUGBY. Doit-on s'inquiéter pour la place de Charles Ollivon en Équipe de France ?Cette semaine, nous sommes demandés si Charles Ollivon pourrait retrouver une place dans le XV de départ chez les Bleus voire même sur la feuille de match tant les joueurs en place à son poste sont performants. Cependant, avant de penser à l'équipe de France, le troisième ligne va devoir enchaîner les bons matchs avec Toulon. Ce qui ne sera pas une mince affaire compte tenu de la saison galère du RCT. Ollivon a repris l'entraînement, il y a peu. "Je l’ai trouvé très enthousiasme sur le terrain et à l’aise. Il n’a pas d’appréhension et c’est plutôt positif. On va monter crescendo chaque jour pour pouvoir le retrouver rapidement avec nous", a ainsi confié Franck Azéma en conférence de presse via Blog.RCT. RUGBY. Top 14. Toulon. Un petit match et puis s'en va : Eben Etzebeth encore sur le carreauLe technicien a en quelque sorte mis une date sur le retour du Tricolore. "J’espère dans les 10 ou 15 jours qui viennent." L'encadrement varois ne va cependant pas précipiter les choses malgré l'urgence de la situation. S'il est sur la bonne voie, il va devoir retrouver ses sensations dans tous les compartiments du jeu à l'entraînement avant d'intégrer une feuille de match. Celui qui avait été désigné capitaine de l'équipe de France par Fabien Galthié aura un grand rôle à jouer dans la fin de saison de Toulon. Le RCT a besoin de son leadership et de son envie sur le pré pour aller chercher les victoires qui lui permettront de rester en Top 14. Sans oublier le fait qu'il permettra à Azéma d'avoir une option supplémentaire dans le groupe afin d'opérer son turnover. C'est en effet un calendrier fou qui attend le Rugby club toulonnais en raison des matchs en retard et des phases finales de Coupe d'Europe. RUGBY. Top 14. La fin de saison irrespirable du RCT !