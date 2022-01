RUGBY. Top 14. La fin de saison irrespirable du RCT !

Avec 3 matchs reportés ces dernières semaines, le RCT va devoir affronter un calendrier surchargé dans les prochains mois.

Le RCT a vécu un début de saison compliqué : entre les nombreuses blessures, les absences des internationaux et récemment les matchs reportés, pas étonnant que Toulon ne pointe qu'à la 12ème place du championnat, avec seulement 22 points. Avec 3 rencontres en retard, le club de Bernard Lemaître est actuellement celui qui a le plus de matchs à rattraper (Bordeaux-Bègles, Montpellier et La Rochelle). Un gros problème, surtout lorsque l'on connaît le calendrier déjà très chargé des équipes de Top 14.

Top 14. Après les reports, la menace des JIFF plane sur le RC ToulonEt pour régler cette situation, la LNR a donc tranché il y a quelques semaines sur les dates qui ont été choisies pour rattraper les matchs non-joués. Ces derniers se dérouleront lors du tournoi des 6 Nations, soit les week-ends du 12 février, celui du 12 mars et enfin celui du 19 mars. Des doublons supplémentaires pour le RCT, qui sera certainement privé de son ailier Gabin Villière. Mais à part ça, ces nouvelles dates ne vont surtout laisser aucun week-end de repos aux hommes de Franck Azéma ! En effet, dès samedi, et à partir de la fin de la saison régulière, les Toulonnais ne bénéficieront plus d'aucun week-end "off". Seule une élimination en Challenge Cup pourrait permettre aux coéquipiers de Baptiste Serin de souffler un peu. Un détail qui pourrait avoir son importance pour la fin de saison, d'autant plus que nous ne sommes pas à l'abri de voir d'autres rencontres de notre championnat être reportées, ce qui engendrerait sûrement le retour des matchs en semaine.

Top 14. À Toulon, Gabin Villière est en train de découvrir un nouveau poste !