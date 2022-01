Top 14. À Toulon, Gabin Villière est en train de découvrir un nouveau poste !

Face à l'infirmerie remplie du RCT à certains postes, l'ailier international Gabin Villière s'entraînerait de plus en plus.. en tant que deuxième centre !

Très handicapé depuis le début de saison par de nombreuses blessures, le RCT tente de trouver des solutions, afin de rester compétitif en championnat. Si certains postes sont très touchés, celui de centre l'est particulièrement, avec notamment les blessures de longues durées de Julien Hériteau (3 mois) et Théo Dachary (6 mois). Pour ce faire, Franck Azéma, et Patrice Collazo avant lui, ont dû parfois bricoler, afin d'aligner une paire de centre digne du Top 14. C'est pourquoi l'ouvreur Anthony Belleau a parfois dépanné à ce poste, tout comme l'ailier Atila Septar ou encore l'arrière Thomas Salles. Et si Dorian Laborde est arrivé en cours de saison en tant que joker médical, le RCT compte tout de même assuré ses arrières en trouvant d'autres solutions. Et l'une d'elles, serait de placer l'ailier international Gabin Villière en tant que centre !

C'est d'ailleurs le principal intéressé qui l'a lui-même confirmé en conférence de presse : "Ça reste une solution de jouer au centre. Cela fait maintenant deux semaines que je m'entraîne régulièrement au centre. Il faut être prêt à toute éventualité. C'est un poste qui peut me convenir, notamment celui de numéro 13. J'y travaille toutes les semaines. J'essaye de comprendre et d'apprendre assez rapidement tout ce qu'il faut savoir sur ce poste, que ce soit dans les placements en défense ou en attaque. Je me sens de plus en plus à l'aise aux entraînements à ce poste. Cela peut être une possibilité si le groupe en a besoin". Bien que très bon sur son aile, le profil de Gabin Villière pourrait effectivement bien marcher au centre. Bon défenseur, très agressif sur l'homme, et doté d'une bonne pointe de vitesse, le Toulonnais possède toutes les caractéristiques d'un bon deuxième centre. Une fois les automatismes trouvés, il serait donc intriguant de suivre les exploits de Villière avec le numéro 13 dans le dos.

Pour rappel, le Varois a déjà occupé une fois ce poste sous le maillot toulonnais : c'était le 2 janvier 2021, face à l'équipe de Bordeaux. Le RCT s'était ce jour-là incliné 31-18, avec notamment une paire de centres Nonu-Villière.