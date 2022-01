Top 14. Après les reports, la menace des JIFF plane sur le RC Toulon

Le RC Toulon empile malgré lui les cas de Covid cet hiver en Top 14. Une inquiétude à laquelle les quotas JIFF pourraient s’ajouter.

Cela fait plus d'un mois que le Rugby Club Toulonnais n'a plus joué en Top 14. Pour être exact, son dernier match dans l'élite hexagonale remonte au 04 décembre et à un nul au Stade du Hameau face à Pau. Une nouvelle qui inquiète la direction sportive du RCT au vu des nombreux reports qui se présentent. Cependant, après les blessures de la première partie de saison, la peine au classement général et la reprise épidémique, un nouveau mal se présente sur la rade.

En effet, si l’on excepte les promus, qui ne sont pas soumis au même restriction, le RC Toulon est le seul club à se situer sous la barre des 16 JIFF par feuille de match en moyenne. Ils sont actuellement à une moyenne de 15.42 JIFF par feuille de match cette saison. Le club de Bernard Lemaître est aussi le club alignant le plus de non JIFF pour défendre ses couleurs. Leur moyenne est de 8.42, soit un non JIFF de plus en moyenne que le second club non promu le mal noté du classement (Castres avec 7.33).

Cette donnée issue des statistiques de All Rugby, ne devait sûrement pas inquiéter plus que ça l'encadrement sportif toulonnais début décembre. Néanmoins, le RC Toulon n'a présentement plus la possibilité de se défendre avec ses armes au vu des cas de Covid. Soumis aux dates de reports encore indéfinies de la LNR, le club varois peut légitimement se demander comment gérer cette nouvelle crise. Pointant à la 12ème place de Top 14, ils sont inquiétés par la relégation. Les rencontres à rattraper pourraient être condensées avec des matchs en semaine, une possibilité qui devient de plus en plus probable au vu des 3 confrontations déjà sur la liste des reports. Une possibilité pour laquelle le président du club ne compte pas faire n'importe quoi. Dans des propos rapportés par L'Équipe, il disait vouloir avant tout vouloir protéger ses jeunes joueurs et ne pas vouloir les mettre en danger. Il disait : "Si jamais on me dit, débrouillez-vous, faites jouer les juniors, je dirai non ! J'en accepte les conséquences, mais on ne fera pas n'importe quoi."

On peut alors se demander comment Franck Azéma compte gérer un problème pareil. Penser aux rotations d’effectif pour les matchs en semaine ainsi qu’aux quotas JIFF, sera un pari compliqué pour le manager toulonnais. Le plus dur sera sûrement de cocher les cases tout en conservant un effectif compétitif pour ne pas être inquiété par la relégation. Pour remonter son évaluation et ne pas risquer des points de pénalités la saison prochaine, Toulon devra faire des efforts. Pour être en règle, les rouges et noirs devront disposer sur les 3 matchs reportés d’une moyenne de 19 joueurs issus de la filière de formation. Un chiffre encore jamais physiquement atteint cette saison en Top 14 dans le Var. Mais une petite lueur d’espoir brille du côté de la rade qui pourrait voir des joueurs lui être virtuellement ajoutés grâce aux sélectionnés avec les équipes de France de XV et de VII.