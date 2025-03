‘‘Au-delà de certaines jalousies…’’, le Stade Toulousain agacé par la blessure de Dupont

Interrogé par Rugbyrama sur la blessure d’Antoine Dupont, le président du Stade Toulousain Didier Lacroix s’est exprimé sur ce sujet.

Si le XV de France n’a qu’une rencontre à jouer sans Antoine Dupont pour ses échéances à venir, le Stade Toulousain, lui, ne voit pas les choses de la même manière. En effet, le club de la Ville rose a réagi à la blessure de sa star, via des posts sur les réseaux sociaux, en interne et aussi par l’intermédiaire de son président, Didier Lacroix.

Interrogé par Rugbyrama, Didier Lacroix a d’abord eu des mots de soutien à l’encontre de son joueur. “Je suis extrêmement triste pour lui. C'est un coup dur pour lui et pour le club. Il est clair que nous allons nous donner les moyens pour permettre à Antoine de revenir à son meilleur niveau dans les mois à venir”, assure-t-il.

Le Stade Toulousain, club international

Ensuite, l’homme fort du club rouge et noir rappelle les blessures qui ont touché ses internationaux sur les deux dernières années : “Encore une fois,[...] nous payons un lourd tribut à la sélection”. Ainsi, le président du Stade Toulousain fait référence aux deux blessures graves aux genoux d’Anthony Jelonch, mais aussi de celles connues par Romain Ntamack et Julien Marchand en marge ou durant la Coupe du monde 2023.

Si le Stade Toulousain est aussi touché, c’est en grande partie, car le club est l’un des plus gros fournisseurs d’internationaux du Vieux continent. Sur les trois matchs du Tournoi des 6 Nations 2025 disputés le 8 et 9 mars, ce sont pas moins de 14 toulousains qui ont été alignés par leur sélection. On retrouve notamment 12 joueurs avec le XV de France, mais aussi Blair Kinghorn avec l’Écosse et Ange Capuozzo avec l’Italie.

En plus de rappeler sa participation non négligeable au contingent d’internationaux européens, le président du Stade Toulousain en a aussi profité pour montrer son agacement envers certaines critiques faites au club. Il a spécifiquement fait allusion aux récentes tensions liées au salary cap, que certains présidents de top 14 ont fait valoir ces derniers mois.

“Au-delà de certaines jalousies que l'on sent poindre autour de la question du Salary Cap et des bonus financiers liés aux internationaux, cela doit nous amener à prendre de la hauteur… Entendez quand même que le Stade Toulousain devra désormais se passer du meilleur joueur du monde pendant de longues semaines, voire de longs mois. Ce n'est pas neutre”, argue Didier Lacroix selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Ensuite, le média spécialisé a tenté de savoir si l’écurie toulousaine souhaitait recruter un joker médical pour pallier l’absence d’Antoine Dupont, estimée à environ neuf mois. Sur ce point, Didier Lacroix s’est montré évasif. S’il a rappelé qu’il avait “toute confiance en (ses) demi de mêlées” sous contrat, il n’a pas non plus écarté l’idée. Le sujet sera au cœur d’une discussion avec Ugo Mola en début de semaine.

