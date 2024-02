6 NATIONS. Un XV de France humilié contre une Ecosse amoindrie : Ça va donner quoi ?

La première journée du Tournoi des 6 Nations 2024 a été marquée à la fois par des moments forts et des préoccupations notables.

Avec une victoire historique sur le sol gallois, l'Écosse se tourne vers son prochain défi : recevoir comme il se doit le XV de France à Murrayfield. Un événement chargé à bloc par l'enthousiasme du week-end et entouré d'une prudence légitime à la vue de la seconde mi-temps du chardon, et de l'adversaire blessé dans son orgueil qui fera le déplacement cette semaine.

En effet, l'Écosse a mis fin à deux décennies de défaites à Cardiff. Un succès retentissant qui envoie un message fort à ses rivaux du Tournoi. Ce triomphe est néanmoins terni par les blessures.

Avec Richie Gray, crucial dans le jeu aérien et absent pour le reste du tournoi touché au biceps ainsi que Luke Crosbie, potentiellement absent face à la France en raison d'une blessure à l'épaule, l'entraîneur Gregor Townsend doit prendre des décisions complexifiées par les fautes de discipline observées contre le Pays de Galles.

Malgré ces défis, l'Écosse voit des raisons d'espérer avec le retour de suspension de la poutre Grant Gilchrist et, plus important encore, de Rory Darge. Le jeune co-capitaine des Scots, vu comme le futur du rugby écossais dans le sillage de Hamish Watson, porte les troupes par son exemplarité au combat et ses qualités athlétiques exceptionnelles.

La France doit rebondir

Côté français, le mot d'ordre est le rebond après la défaite face à l'Irlande. Voire après la Coupe du monde diront certains. Confrontés à l'absence de joueurs clés tels qu'Anthony Jelonch, Romain Ntamack et Thibaud Flament, ainsi que les indisponibilités de Romain Taofifenua, Reda Wardi, Emmanuel Meafou et la suspension de Paul Willemse, les Bleus devront se mesurer à une équipe écossaise boostée par sa récente performance.

Ce duel Écosse-France se profile donc comme un moment charnière pour les deux nations dans ce Tournoi. D'un côté, l'Écosse, galvanisée par son triomphe mais affaiblie par des absences significatives, doit démontrer sa capacité à persévérer au plus haut niveau.

En somme, rien d’évident que cette bataille a Murrayfield qui s’annonce. Mais souvenons-nous qu’il y à 2 ans, qui aurait misé sur une victoire à 40 pts des Bleus à Edimbourg ?