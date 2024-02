RUGBY. VIDÉO. Le pays de Galles rate sa remontada contre l’Écosse de Russell et van der Merwe bouillants

L’Écosse est allée au pays de Galles avec des ambitions et a failli revenir avec une énorme désillusion pour son ouverture du Tournoi des 6 Nations.

Alors que l’Écosse avait son match en main, les joueurs de Gregor Townsend ont sombré en seconde période contre le Pays de Galles, pour leur entrée dans le Tournoi des 6 Nations. Néanmoins, l’activité folle de Duhan van der Merwe et Finn Russel a permis aux Écossais de s’en sortir de justesse. Finalement, les hommes des Highlands s’en sortent sur le score de 26-27, à Cardiff.

Les Scot’s en feu avec Russell à la baguette

Avant de défier le XV de France, Finn Russell a fait le bonheur de l’Écosse au Principality Stadium de Cardiff. Bien accompagné par l’ailier Duhan van der Merwe, l’ancien joueur du Racing 92 a été à l’origine des deux essais de son trois-quart (30ᵉ et 43ᵉ).

VIDÉO. Cartouches, gestes justes : le magicien Finn Russell a écœuré ses anciens coéquipiers du Racing

Cette association a permis aux Écossais de partir aux vestiaires avec une différence de 0 à 20 en leur faveur à la mi-temps. De plus, les visiteurs en ont remis une couche au retour des vestiaires avec un essai magistral à la 43ᵉ minute de jeu.

Durant les 45 premières minutes de jeu, le moindre espace était exploité par le demi d’ouverture du XV du Chardon, qui n’a pourtant parcouru que 16 mètres avec le ballon dans les mains. Ce paradoxe s'explique, car Finn Russell a surtout servi sa ligne arrière, dès qu'il avait franchi la ligne défensive adverse. En effet, tous les joueurs titulaires, compris entre le numéro 11 et le 15, ont au moins gagné 35 mètres avec le cuir en leur possession, durant la rencontre.

6 Nations. Ecosse/France, attention danger ? Le XV de France Face à Son Plus Redoutable Adversaire

Puis, le pays de Galles s’est réveillé (trop tard)...

Alors que les Écossais affichaient un incroyable 27 à 0 à la 45ᵉ minute de jeu du côté de Cardiff, les espoirs gallois paraissaient bien maigres. Pourtant, une remontada galloise inattendue a failli avoir lieu devant les 74 500 spectateurs présents.

Avec autant d’avance, les Écossais ont fini par baisser de rythme. Ainsi, James Botham (48e) en a profité pour laver l’honneur. Ce qui aurait pu paraître comme un simple temps faible est devenu une dynamique (ultra) favorable au pays de Galles.

6 NATIONS. Sans Rees-Zammit, Morgan, Faletau ou North, avec quelle équipe va pouvoir se présenter le Pays de Galles ?

En 20 minutes, les hommes de Warren Gatland ont inscrit pas moins de 4 essais et ont mis un coup derrière la tête des Écossais. Avec un écart final d’une seule unité, ils perdent avec les honneurs et le double bonus, offensif et défensif. De leur côté, l’Écosse a pu s’en mordre les doigts et est reparti de Cardiff sans le bonus offensif, malgré une ultime tentative de van der Merwe, bien défendue par l’ailier gallois Rio Dyer.