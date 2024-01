6 NATIONS. Sans Rees-Zammit, Morgan, Faletau ou North, avec quelle équipe va pouvoir se présenter le Pays de Galles ?

Entre les défections, les blessures et les retraites, les Gallois comptent une dizaine de cadres en moins par rapport au Tournoi 2023.

"Un nerf s’est bloqué au niveau de son épaule et George avait un peu mal, après le match. J’espère néanmoins que ce n’est pas trop grave", disait de lui récemment, le manager des Ospreys Toby Booth. Lui ? C’est George North, légende du rugby gallois (31 ans et 118 sélections), futur joueur de Provence Rugby. Et le colosse, qui compte parmi les derniers éléments de grande expérience du côté de la Principauté, est fortement incertain pour le premier match du Tournoi face à l’Ecosse de Finn Russell.