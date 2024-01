Révélation Choc : Louis Rees-Zammit Abandonne le Rugby pour un Rêve américain en NFL

L'ailier du Pays de Galles Louis Rees-Zammit a choisi de quitter le rugby pour tenter sa chance aux USA avec l'espoir de jouer en NFL.

En ce jour d'annonce du groupe du Pays de Galles pour le 6 Nations 2024 par Warren Gatland, on apprend que Gloucester Rugby a accepté de libérer l'ailier international gallois Louis Rees-Zammit avec effet immédiat.



La fusée ne quitte pas son club pour en rejoindre un autre. C'est un choix beaucoup plus radical que LRZ a fait : arrêter le rugby à XV pour tenter sa chance aux USA avec l'espoir de jouer en NFL ! VIDÉO. ⚡️À 3km/h d’Usain Bolt, Rees-Zammit prouve bien qu’il sera le joueur le plus rapide de la coupe du monde ⚡La formation de Premiership nous apprend dans son communiqué que l'international gallois a accepté une invitation à rejoindre le NFL International Player Pathway (IPP) qui offre aux athlètes d'élite du monde entier la possibilité de gagner une place au sein d'un effectif. Une annonce qui a surpris le sélectionneur gallois Warren Gatland.

C'est un peu un choc. Les choses se sont passées assez rapidement. C'est quelque chose dont il a toujours rêvé. Les documents ont été acceptés et signés et Gloucester a accepté de le libérer. Il a 22 ans, il a toujours rêvé de jouer dans la NFL. Il pense que s’il ne saisit pas cette opportunité maintenant, elle pourrait ne pas se présenter. Je lui ai souhaité tout le meilleur. Je lui ai demandé quelles seraient ses prochaines étapes si ça ne marchait pas, il a dit qu'il reviendrait.

Une aventure qu'avait tentée avant lui un autre international, l'Anglais Christian Wade. En 2018, il avait réussi à intégrer les Buffalo Bills sans pour autant faire son trou au sein de l'équipe. Il avait été libéré en avril 2022. Il évolue désormais au Racing 92. Christian Wade réussit ses débuts en football américain avec un touchdown de 65 yard !S'il Rees-Zammit est fier d'avoir pu représenter son pays et de porter le maillot des Lions britanniques et irlandais, il a fait un choix fort à seulement 22 ans. "Je pense que c'est le bon moment pour moi de réaliser un autre objectif professionnel en jouant au football américain aux États-Unis. Ces opportunités ne se présentent pas très souvent."

Du côté de Gloucester, où on a tout tenté pour le dissuader, on accepte finalement de le laisser partir. "Nous comprenons l'ampleur de l'opportunité qui s'offre à Zam et son ambition de toujours de jouer dans la NFL."

Un coup dur non seulement pour le club anglais mais aussi pour le Pays de Galles qui perd son joyau pour plusieurs années. Et ce, juste avant le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations. Rees-Zammit quittera le Royaume-Uni pour la Floride cette semaine pour commencer le programme IPP.