OPINION. Champions Cup : à quoi bon des 8èmes de finale ?

Alors que 5 des 8 affiches des 8èmes de finale ont déjà été aperçues en poule, les questions autour du format de cette Champions Cup ne risquent pas de s'amenuiser.

Sous différents aspects, cette coupe des Champions a été moulte fois critiquée. Format étrange, intégration des équipes sud-africaines, essoufflement de son intérêt… on a à peu près tout dit de cette Champions Cup. A juste titre ?

Toujours est-il qu'une incongruité nous a sauté aux yeux, ce dimanche soir, au moment de scruter le tableau prévisionnel des 8ème de finales, à l'issue des phases de poule de la compétition.

A savoir que sur les huit 8èmes de finale prévus le week-end du 4,5,6 avril, 5 affiches ont déjà eu lieu durant les phases de poule de cette Champions Cup. En effet, Leinster vs Leicester, Northampton vs Munster, UBB vs Saracens, Bulls vs Lyon et Stormers vs La Rochelle étaient au programme de la phase de groupe.



Des rencontres alléchantes, certes, mais déjà aperçues récemment et qui laissent finalement se demander si ces 8èmes de finale ne sont pas une 5ème journée de poule déguisée. Et, in fine, à quoi sert ce tour avant les traditionnels quarts de finale…

NOUVEAU FORMAT LA SAISON PRO ?





Car au-delà de voir des équipes à une seule victoire qualifiées (Racing 92, Munster), convenez que retrouver 60% d’affiches déjà vues ces dernières semaines file un sacré boulet à la cheville de la Champions Cup pour l’attractivité des 8èmes. Un manque de bol malheureux tiré des aléas des résultats, mais qui ne fait tout de même pas les affaires de la principale compétition continentale de la planète.

Jusqu'ici, on était bien heureux que le format ait permis que les équipes d'un même pays de s'affrontent pas en phases de poule. Histoire de garantir une certaine préservation de l'aspect interétatique et donc pluriculturel qui fait le charme ancestral de cette Champions Cup. Sauf que, sauf que, ce que le format ne prévoyait pas (à moins d'être suicidaire), en revanche, c'est qu'à l'exception de 3 affiches (Toulouse vs Racing 92, Harlequins vs Glasgow et Exeter vs Bath), toutes les équipes qualifiées se soient déjà affrontées en poule.

Mise en place en 2020/2021 pour pallier une phase de groupes tronquée par le Covid, cette étape supplémentaire de la phase finale avait été choisie pour fluidifier la compétition. Au vu du résultat, pas sûr que les organisateurs de l'EPCR, qui triment pour que cette compétition retrouve de sa splendeur, ne changent pas une nouvelle fois le format, dès la saison prochaine…