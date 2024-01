RUGBY. Dimitri Delibes, (l'autre) énorme tuile pour le Stade Toulousain !

Hier soir, nous apprenons tristement le forfait d'Anthony Jelonch pour le Tournoi des 6 Nations. Néanmoins, Toulouse a aussi perdu gros en la personne de Dimitri Delibes.

Une victoire, vraiment ?

Mathématiquement, le Stade Toulousain ne pouvait pas faire mieux en Champions Cup. Les actuels champions de France en titre ont réussi à prendre le maximum de points (20) sur la phase qualificative.

Ainsi, ces derniers se hissent au sommet du classement général de Champions Cup, et s'assurent de recevoir lors des huitièmes de finale. Les coéquipiers d'Antoine Dupont seront opposés au leader du Top 14, le Racing 92 qui termine seizième et dernier qualifié.

Néanmoins, pas certain que l'on retienne que le positif dans la ville rose, tant le résultat des courses est chère. À la fin du match, Toulouse doit se séparer de deux joueurs très en forme. Premièrement, Anthony Jelonch a déclaré forfait pour le Tournoi des 6 Nations, et pourrait être indisponible jusqu'à la fin de la saison. Le troisième ligne passera des examens plus poussés cette semaine à Toulouse, afin d'évaluer la gravité de sa blessure.

Ensuite, le centre ou ailier Dimitri Delibes, très en vue depuis son retour, devrait être aussi de longs mois à l'infirmerie.

''Il va en avoir pour trois ou quatre mois''

Sorti sur blessure à la 62ᵉ minute de jeu, Dimitri Delibes fait aussi partie des grosses pertes du Stade Toulousain. Le jeune arrière polyvalent a été durement percuté dans un ruck, alors que ce dernier était en train de gratter un ballon.

Tout de suite, grimaçant, il n'y aura pas eu beaucoup de suspens pour connaître l'ampleur de la blessure. L'ancien de Blagnac devrait être absent de longs mois selon Ugo Mola, qui a aussi donné son avis sur la sanction suite à cette action :

"Le jugement (une simple pénalité) est incompréhensible, estime Mola. Le mec lui casse l'épaule, elle est luxée. On va le perdre pour trois ou quatre mois. C'est râlant parce qu'on sentait qu'il avait passé un cap depuis trois ou quatre semaines." (L'Équipe)

Une absence qui sera lourde à digérer pour le Stade Toulousain, qui s'apprête à vivre une nouvelle période de doublon compliquée.

